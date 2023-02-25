Depremin şiddetli şekilde hissedildiği Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde evini ve 3 yakınını kaybeden Mehmet Karataş, enkaz altında kalan 9 ineğinden 3’ünü sağ kurtararak aşevlerine bağışlaması ile vefa örneği gösterdi.

Depremin şiddetli şekilde hissedildiği Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde evini ve 3 yakınını kaybeden Mehmet Karataş, enkaz altında kalan 9 ineğinden 3’ünü sağ kurtararak aşevlerine bağışlaması ile vefa örneği gösterdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler Malatya’da büyük hasara neden oldu. İki yıkıcı depremden şiddetli şekilde etkilenen Doğanşehir ilçesindeki Kurucaova Mahallesi’nde yaşayan 8 çocuk babası 65 yaşındaki Mehmet Karakaş, 3 yakınını ve evini kaybetti. İlk depremde evleri yıkılmayan Mehmet Amca, ahırda bulunan ineklerini kurtarmaya başladığı sırada komşusunun evinin yıkıldığını görerek yardıma gitti. İkinci depremde evi ve ahırı yıkılan Mehmet Amca’nın ahırda bulunan 9 ineği enkaz altında kaldı. Mehmet Karataş, uzun uğraşlar sonucunda sağ olarak kurtarılan 3 ineğini aşevine bağışlaması ile vefa örneği gösterdi.

“Komşuma yetiştim, kazma kürek ile kurtarmaya çalıştım”

Hayvanlarını kurtaracağı sırada komşusunu kurtarmaya gittiğini dile getiren Mehmet Karataş, “Saat 4.17’de deprem oldu. Allah, kimseye göstermesin. Hanımla ben çok şükür kurtulduk. Komşumu kurtarmaya gittim, hayvanlarım da o sırada gitti. Hayvanlarımı kurtarıyordum hatta ahıra gittim iki üç tanesini de çözdüm. İtfaiye de geç gelince o sırada komşumun evi de yanıyordu. 9 tane hayvanımı kurtarabilirdim. Ama ben bunu nasıl yapabilirdim, vicdanım kabul etmedi hayvanları bir daha bağladım. Komşuma yetiştim, kazma kürek ile kurtarmaya çalıştım ama maalesef bulamadım. Enkazı dört sefer taradık ondan sonra cenazelerine ulaştık” dedi.

“Vallahi vicdanım kabul etmedi yoksa hayvanlarımı kurtarırdım”

İkinci deprem kadar eve gidemediklerini dile getiren Karakaş, "İkinci depremde evim yıkıldı ve ondan sonra hayvanlarım enkazın altında kaldı. Hayvanlarımın çoğu besiliydi. Sağlık olsun onlar gitti. 3 tane hayvanımı sağ çıkardık. Belleri kırılmıştı, ikisini Malatya aşevine, bir tanesini de buradaki çadır kentteki yemekhaneye verdik. Vallahi vicdanım kabul etmedi. Yoksa hayvanlarımı kurtarırdım. Ben nasıl kurtarırdım komşularım cayır cayır yanıyordu. Depremde üç yakınımı kaybettim” diye konuştu.