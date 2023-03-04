Asrın felaketinde Hatay’daki evi yıkılan ve enkaz altından kendi çabalarıyla çıkan Adem Çöllü, küçük kızının hayatını kaybetmeden önce enkaz altından su istediği videoyu gözyaşlarıyla izlerken, “Cumhurbaşkanım, küçük kızım size mektup yazdı ama yollayamadı” dedi.

Asrın felaketinde Hatay’daki evi yıkılan ve enkaz altından kendi çabalarıyla çıkan Adem Çöllü, küçük kızının hayatını kaybetmeden önce enkaz altından su istediği videoyu gözyaşlarıyla izlerken, “Cumhurbaşkanım, küçük kızım size mektup yazdı ama yollayamadı” dedi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi merkezli olarak meydana gelen 7,7 şiddetindeki depremde evi yıkılan ve enkaz altından kendi çabalarıyla çıkan Adem ve Sultan Çöllü çifti, Eskişehir’e gelerek Doğan Aslan Bey KYK Yurdu’na yerleşti. Enkaz altında kalan kızları 21 yaşındaki Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Hatice Kübra Çöllü ile 12 yaşındaki Kevser Nur Çöllü, hayatını kaybetti. Çöllü çifti, 3 çocuğunun 2’sini kaybetmenin acısıyla kaldıkları yurtta zaman geçirirken, akrabaları tarafından çekilen ve 12 yaşındaki kızlarının enkaz altından sesini duydukları video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Adem Çöllü, 12 yaşındaki kızı Kevser Nur Çöllü’nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazdığını, deprem olduğu gün postayla göndereceğini fakat nasip olmadığını belirtirken, “Hatay’da yapmak istediğiniz mitingde sizi eve çay, kahve içmeye çağıracaktı ama yavrumun gönlündeki bu isteği kabul olmadı” dedi.

“Küçük yavrum 2 gün boyunca bağırdı ama kurtaramadık”

Enkaz altında kalan 2 kızının hayatını kaybettiğini gözyaşları içinde anlatan Adem Çöllü, “Bizim evimiz tamamen yıkıldı. Yavrularımızın ikisi de enkaz altında kaldı. Eşim ile birlikte, enkazın altından kendi imkânlarımızla çok zor şartlarda çıktık. Biz enkazdan çıktığımızda yaralarımızın acısını duymuyorduk çünkü enkazın altında yavrularımız vardı. Dışarı çıktığımızda yağmur ırmak gibi yağıyordu, ayaklarımız çıplaktı ve sağa sola koşuyorduk. Enkazda bulunan deliğin ağzına gelip yavrularıma sesleniyordum, büyük kızım Kübra ilk dakikalarda hayatını kaybetti. Bu çocuk Marmara Üniversitesi’nde 2’nci sınıf öğrencisiydi. Küçük yavrum ise 2 gün boyunca bağırdı ama kurtaramadık yavrumu. 2 saatlik çalışma olsa kurtaracaktık ama alamadık yavrumu. Onun adı da Kevser Nur Çölü. İki evladım da çok ahlaklı ve terbiyeliydi, büyük kızım vakit abdestliydi, namazını kılardı ve ağzından Kuran-ı Kerim düşmezdi. Cevher bir çocuktu, herkese iyiliği ve insanlığı anlatmaya çalışır, kötülüğü düşünmezdi” dedi.

“Cumhurbaşkanım, küçük kızım size mektup yazdı ama yollayamadı”

Hayatını kaybeden kızlarının fotoğrafını elinden düşürmeyen acılı baba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan hayatta kalan tek çocuğu için yardım isteyerek şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanım, küçük kızım size mektup yazdı ama yollayamadı. Pazar günü akşam yazdı, pazartesi sabah size posta ile atacaktı. Hatay’da yapmak istediğiniz mitingde sizi eve çay, kahve içmeye çağıracaktı ama yavrumun gönlündeki bu isteği kabul olmadı. Sayın Cumhurbaşkanım, yavrum size hayrandı, Tayyip dede derdi. Sizin yardımlarınızı inkâr edemeyiz. Şu oğlumu istihdam et ne olur, yalvarıyorum sana. Benim yeryüzünde başka bir servetim malım kalmadı. Hiçbir şeyim kalmadı.”