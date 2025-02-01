Malatya’da 6 Şubat depremlerinde iki evi birden yıkılan Doğan ailesi, TOKİ’nin inşa ettiği yeni evine kavuştu. Bugünleri hayal bile edemediklerini belirten Doğan, "Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun" dedi.

6 Şubat 2023 depremlerinde büyük yıkım yaşayan şehirlerden birisi olan Malatya’da bir taraftan inşa çalışmaları sürerken bir taraftan da yapımı tamamlanan kalıcı konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor. 2025 yılı sonunda 68 bin 706 konut ve 10 bin 714 iş yeri olmak üzere toplamda 79 bin 420 konut ve iş yerinin teslim edilmesi planlanan kentte, 2 evi birden yıkılan Doğan ailesi de çekilen kura sonrası yeni yuvalarına kavuştu.

"Bugünleri hayal bile edemedik"

6 Şubat depremlerinde zorlu bir süreci yaşadıklarını aktaran 60 yaşındaki Ergün Doğan, bugünleri hayal bile edemediklerini belirterek "Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun" dedi.

"Devlet elinden geleni yaptı"

Devletin deprem sürecinde kesintisiz vatandaşlarının yanında olduğuna vurgu yapan Doğan, "Devlet olmaydı bizler bu evleri inşa edemezdik. Kolay bir olay değil, 11 vilayette yaşanmış bir depremden söz ediyoruz. Çok şükür Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından evlerimiz yapıldı. Kasım ayındaki kurada hak sahibi olmuştuk bugünlerde ise anahtar teslimi yapıldı. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.