Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’da, 31 yıllık Antakya Yeraltı Çarşısı’nın sıvası bile dökülmedi. Girişteki enkazın kaldırılmasının ardından 10 esnafın bulunduğu çarsı, yeniden hizmete başladı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler 11 il içinde en büyük yıkıma Hatay’da neden oldu. Kentin ticaretinin merkezi konumundaki tarihi Uzun Çarşı ve tarihi bir çok yapı zarar gördü. 31 yıl önce açılan Uzun Çarşı girişindeki Antakya Yeraltı Çarşısı ise depremde hiçbir hasar almadı. Sıvası dahi dökülmeyen çarşıya gelen esnaf iş yerlerinin ayakta olması nedeniyle büyük mutluluk yaşadı. 10 esnafın bulunduğu çarşı,hasarsız raporunun ardından elektrik ve suyun verilmesiyle yeniden faaliyetine başladı. Askeri malzeme, giyim ve elektronik ev aletlerinin satışının yapıldığı iş yeri bölgede görev yapan personel ve vatandaşların uğrak noktası konumuna geldi.

"Filizlenecek"

Çarşı esnafı Metin Bilmez, depremde evlerinin zarar gördüğü ama çekirdek ailesinden can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

İçinde bulunduğu çarşının da yıkıldığını düşünen Bilmez, “Biz buranın da gittiğini sanıyorduk. Buranın etrafı komple betonla kaplı olduğu için sorun yok. Sadece ayraçlara tuğla koyulmuş. Burayı daha önceden yapan belediyelerde, şimdiki belediye başkanları sağ olsun. Komple betondan olduğu için yıkılmadı. Normalde enkazlardan dolayı her yer yıkıldığı için buranın da gittiğini zannettik. Kapıyı biraz zorlayıp açtıktan sonra, Yer Altı Çarşısı’na hiçbir şey olmadığını gördük. Ayrıca biraz malzemelerimiz düşmüştü. İnşallah buradan bir doğuş olur. Hani bir vücutta bir kalp olmazsa hiçbir işe yaramaz. Burasının da inşallah bir esnaf olarak kalp olduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah burası Allah’ın izniyle filizlenir. Tekrar yeniden ayaklanırız” dedi.

Çarşı esnafı Adnan Bereketoğlu, bir hafta sonra geldiklerinde çarşının yıkılmadığını gördüklerini söyledi.

"Keşke Antakya yıkılmasaydı"

Esnaf Refik Dağlı, Antakya’nın yerle bir olduğunu belirterek, “Çarşının ayakta kalmasın vallahi çok şaşırdık. Demek belediye burayı sağlam yapmış. Yoksa yukarıdaki binaların hepsi ağır hasarlı. Burası Köprübaşı’dır, Antakya’nın en işlek caddesidir. İnşallah toparlayacağız. 2 ay buraya giremedim. Tabii ki üstlerde hep enkaz vardı, enkazlar kaldırıldı. girdik baktık hiçbir şey yok. Ama sevinmiyoruz niye çünkü bu Antakya yıkılmış, keşke burası yıkılsaydı ve bütün Antakya yıkılmasaydı”diye konuştu.