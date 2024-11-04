DÜZCE (İHA) – Düzce’de 23 Kasım 2022’de meydana gelen depremde ağır hasar alan ve sonrasında yıkılan ve yerine yenisi yapılan Yayakbaşı Köyü Cami’nde son çalışmalar yerinde incelendi.

23 Kasım 2022 tarihinde Düzce’de meydana gelen depremde ağır hasar alan Yayakbaşı Köyü Camii yıkılmış yerine yenisi yapılması için çalışmalar başlatılmıştı. Yeni caminin kaba inşaatının büyük bir kısmı tamamlanırken, iç kısımlarında ki çalışmalara hız verildi. Bu çerçevede Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, Genel Sekreter Nuri Çelik ve beraberinde ki heyet Yayakbaşı köyü camiinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Caminin bir önce tamamlanması için çalışmalara hız verildi.