Üniversitelerin deprem yardımları konusunda iyi organize olduğunu ve ihtiyaçların bölgeye hızlıca ulaştırılmasını sağladıklarını belirten Dr. Duygu Kotan Türkden, Bölgeye gittiklerinde çok sayıda yardımın zayi olduğuna, yol kenarlarına kolilerin atıldığına şahit olduklarını anlattı. Türkden, gönderilen yardımların zayi olmaması için bazı önemli noktalar olduğuna dikkat çekti.

Üniversitelerin deprem yardımları konusunda iyi organize olduğunu ve ihtiyaçların bölgeye hızlıca ulaştırılmasını sağladıklarını belirten Dr. Duygu Kotan Türkden, Bölgeye gittiklerinde çok sayıda yardımın zayi olduğuna, yol kenarlarına kolilerin atıldığına şahit olduklarını anlattı. Türkden, gönderilen yardımların zayi olmaması için bazı önemli noktalar olduğuna dikkat çekti.

Depremin etkilerinin anlaşıldığı andan itibaren ilk önceliklerinin öğrencilerine ulaşmak, durumlarını tespit etmek ve kendilerine iletilen yardım taleplerini yerlerine ulaştırmak olduğunu anlatan Altınbaş Üniversitesi Öğrenci Dekanı Dr. Duygu Kotan Türkden, bölgeye gittiklerinde çok sayıda yardımın zayi olduğuna, yol kenarlarına kolilerin atıldığına şahit olduklarını anlattı. Gönderilen yardımların zayi olmaması için bazı önemli noktalar olduğuna dikkat çeken Dr. Duygu Kotan Türkden, “Bölgenin hala yardıma ihtiyacı var ve bir süre daha devam edecek. Yardımların iyi organize olması şart” dedi. Yardım Koordinasyonu ve insanlara ulaşmada sosyal medyanın çok önemli olduğunu, ancak bilgi kirliliğinin de çok zaman kaybına sebep olduğunu belirten Duygu Türkden, hem ihtiyaç malzemelerinin hem de gidilecek güzergahların planlarken mümkünse ilk kaynaktan doğrulayarak planlama yapılmasını önerdi.

“Toplumsal olarak iyileşmeye buradan başlayacağız”

10 bölgede bulunan öğrencilerinden oluşturdukları temsilciler ekibi ile deprem bölgelerinin nabzını tutabildiklerini ifade eden Dr. Duygu Kotan Türkden, “Genç arkadaşlarımız, WhatsApp hatlarından ve diğer kaynaklardan 7/24 gelen tüm yardım çağrılarını organize ederek, bölgedeki temsilcilerle de koordine olarak tüm süreci iyi yönettiler. Böylece az zamanda doğru planlama ile başta mağdur öğrenci ve aileleri olmak üzere yardım hatlarımıza ulaşan vatandaşlarımızın taleplerine yanıt verebildik. Onların bu zor zamanlarda böyle birlik olmaları, hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaları gelecek adına umutlanmamızı sağladı. Toplumsal olarak iyileşmeye buradan başlayacağız” diye konuştu.

Prof. Dr. Serhat Erkmen “Organize insan gücüne ihtiyaç var”

Hatay’daki yardım faaliyetlerine katılan Prof. Dr. Serhat Erkmen, “Yardım dağıtımlarının organize olması önemli. Çadır Kent gibi kamp alanlarında olmadığımız sürece yardımların zayi olma tehlikesi var. Doğrudan yardım için ise gerekli olan insan gücü. Genç arkadaşlarımızın bu noktada yapabileceği en iyi şey organize bir şekilde buraya gelip yardımların dağıtılmasında katkıda bulunmak. Altını çiziyorum, organize bir biçimde. Bizim de öğrencilerimizle yaptığımız bu oldu. Çünkü öteki türlü büyük bir iyi niyetle gelmelerine rağmen, insan gücü de boşa gidiyor” diyerek gözlemlerini dile getirdi.

Adım adım madde de yardım planlaması

Adıyaman’a giden Deprem Destek Ekibinin Lideri İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Serdar Ay’da gözlemlerini paylaşarak etkili bir yardım planlamasının nasıl olması gerektiğini anlattı. Serdar Ay; “Öncelikle AFAD merkezinden ya da birebir ulaştığınız kişilerden depremzedelerin ihtiyaçları, şebeke elektriği durumu, diğer gelen yardımların çeşidi ve mevcut acil ihtiyaçlar gibi konularda bilgi alınması büyük önem arz etmektedir. Örneğin; Adıyaman ili özelinde kırsalda, köylerde elektrik şebekesinin deprem nedeniyle hasarlanmış olabileceği göz önüne alınarak köyler için elektrik ısıtıcılar yerine tüplü ısıtıcılar gönderilmeli, imkân varsa jeneratör (depremzedelerin daha kolay iletişime geçmelerinde kullanacakları için powerbanklar için de gerekli), yakıt ve elektrikli ısıtıcı grubu malzeme birlikte gönderilebilir.

Ayrıca çetin kış şartları nedeniyle depremzedelerin ısınma ihtiyacının karşılanması konusunda dikkatli seçim yapılmalıdır. Çünkü çadır içinde yangın çıkma ihtimali göz önüne alınarak mümkünse aşırı düşük sıcaklıklarda bile rahatça kullanılabilen kamp uyku tulumları temin edilmelidir.

Depremzedelerin yemek ihtiyacının karşılanması amacıyla da konserve yiyecekler, besin değerleri yüksek enerji barları ve kuru gıda ile birlikte bölgenin yüksekliğine/irtifasına ve yakıt tedarik durumuna bağlı olarak ispirto veya benzin/mazot ile çalışan kamp ocakları bölgeye gönderilmelidir.

Yardım malzemelerinin planlaması yapılırken depremzedelerin kısa, orta ve uzun vade ihtiyaçları ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Örneğin; başlangıçta ilk yardım malzemeleri çok gerekli iken ilerleyen zamanlarda depremzedelerin temizlenme ve duş alma ihtiyaçları için su tankı, seyyar tuvalet ve duş kabini ihtiyacı olduğu unutulmamadır.

Depremin yıkıcı etkisinin büyüklüğü nedeniyle yaraların sarılmasının zaman alacağı unutulmadan, kesinlikle bölge ile irtibat kurup ilk ağızdan mevcut ihtiyaçlar öğrenilerek ve uzun vadeli planlarla, sınırlı kaynaklar israf edilmeden, dikkatli şekilde kullanılmalıdır” dedi.

1 koli, 1 aileye yetecek şekilde planlanmalı

Son olarak hazırlanacak olan yardım kolilerinin içerikleri hakkında bilgiler paylaşan Serdar Ay;

“Yardımların bir koli ya da poşet içinde bireysel olarak yerleştirilmesi dağıtımı kolaylaştırır.

Örneğin, Erkek mont, çorap, iç çamaşırı, erkek alt ve üst giyim, bere, eldiven - 1 koli.

Kadın mont, iç çamaşırı, kadın pedi, kadın alt ve kadın üst giyim, bere, eldiven- 1 koli olacak şekilde hazırlanmalıdır” dedi. Gıda kolilerinin de nasıl hazırlanması gerektiği hakkında bilgi veren Ay; “5 kişilik yardım kolisi bir ailenin ihtiyacını karşılayacak şekilde planlaması önemli.

5 kişiye yetecek malzeme, 3 makarna, salça, yağ. Mutlaka, ıslak mendi, peçete ve tuvalet kağıdı gibi ihtiyaçları karşılamalıdır” ifadelerini kullandı.