Geçtiğimiz aylarda yaşanan yıkıcı depremler ve son günlerde artan konaklama fiyatları karavana olan ilgiyi arttırırken, imalatçılar siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor.

Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından 50 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 100 binin üzerinde kişi de yaralandı. Yaşanan depremin ardından son günlerde artan konaklama fiyatları da vatandaşları alternatif yollar aramak zorunda bıraktı. Bu çerçevede Aydın’da yaşayan iki çocuk annesi Burcu Kaçar, yıllar önce hayalini kurduğu karavan tatilini meslek haline getirdi. Sanayi sektöründe iş yapan eşinden de yardım alan Kaçar, açtığı atölyede sipariş yetiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

"Evlenmeden önce karavan tatili hayal ediyorduk"

Eşi ile evlenmeden önce her zaman bir karavan tatili hayal ettiklerini ifade eden Burcu Kaçar, "Evlenmeden önce eşimle karavan tatili hayalimiz vardı. Evlendik ve çocuklarımız oldu. Tabi bu durumda karavan tatili hayalimiz rafa kalktı. Ama bu tip bir tatil hiç aklımızdan da çıkmadı. Anne olmadan önce özel sektörde bir çok farklı alanda çalıştım. Çalıştığım süre boyunca da hep ’neden bu işi yapıyorum, istediğim hayat bu mu?’ gibi sorulara kendi kendime cevaplar aradım. Eşim sanayi sektöründe çalışıyor, bu vesileyle ’ben de neden bir kadın olarak sanayide olmayayım’ diyerek kendi iş yerimi açtım. Hayalimle işimi birleştirdim. Bu iş bana hem doğayla iç içe olma hem de ekonomik özgürlük getirdi. İşin her aşamasını birebir takip ediyorum. Malzeme tedariğinden müşterilerle görüşmeye kadar hep sürecin içinde oluyorum. Hayalimdeki işi yaptığım için ne kadar çalışırsam çalışayım kendimi yorgun hissetmiyorum. Çünkü ben hayalimin işini yapıyorum ve benim gibi düşünen insanların hayallerini gerçekleştiriyorum. O yüzden her ince detayı benim için çok önemli" dedi.

"Karavan her yönden daha ekonomik"

Korona virüs, deprem, tatillerde konaklama maliyetlerindeki artış derken insanların karavana olan ilgisi oldukça arttığını kaydeden Kaçar, "4 kişilik bir aile otelde tatil yapmak istediğinde ortaya çıkan rakama göre karavan tatili çok daha hesaplı oluyor. Hem insanlar karavanda belli bir kurala belli bir yere bağlı olarak da yaşamıyor. Canları sıkıldığında karavanlarını bulundukları konumdan başka bir yere taşıyabiliyorlar. Karavan her yönden daha ekonomik. Evet başta biraz pahalı gelebilir ama sonuçta satın alıyorsunuz ve sizin oluyor. Son zamanlarda ilgi oldukça arttı. Siparişleri yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. En ince detayına kadar özenle hazırlayıp müşterilerimize teslim ediyoruz. Çekme karavan, motokaravan, mobil işyeri, konteyner gibi üretimine devam ettiğimiz daha birçok projemiz var. Üretimimizi kişilerin hayalleri çerçevesinde şekillendiriyoruz. O1 belgeli, 750 kg altı, 4 kişilik, mutfak tuvalet ve banyonun da bulunduğu çekme karavan üretimi yapmaktayız. Aynı zamanda istenilen ölçü ve ebatlarda mobil işyeri üretimini de yapmaktayız" diye konuştu.