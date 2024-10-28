Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, Kozan depremi sonrası, “Bunlar Adana adına faydalı depremlerdir. Enerjinin boşalması demektir” dedi.

Adana’nın Kozan ilçesinde saat 20.07’de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, Adana il merkezi ve çevre illerde de hissedildi. 20,13 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar panikle sokaklara çıkarken, deprem Adana il merkezi ve çevre illerde de hissedildi.

“Felaket tellallarına kulak asmayın”

Depremden sonra İhlas Haber Ajansı’na konuşan Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, “Bunlar Adana adına faydalı depremlerdir. Enerjinin boşalması demektir. 5 büyüklüğüne kadar olan depremler böyle nitelendirilebilir. Felaket tellallarına kulak asmayın, en fazla bu büyüklükte artçı deprem depremler devam eder ve zamanla da azalır. Bir deprem meydana gelirse o bölge uzun bir süre rahatlayacaktır” dedi.