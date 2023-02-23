Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Hatay’da özellikle Hassa, Kırıkhan, Antakya, Samandağ olan hat üzerinde 7’den büyük bir deprem beklemediğini belirterek, “6’ya varan artçılar olabilir. 1 yıl kadar sürebilir, belki geçebilir” dedi.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Hatay’da özellikle Hassa, Kırıkhan, Antakya, Samandağ olan hat üzerinde 7’den büyük bir deprem beklemediğini belirterek, “6’ya varan artçılar olabilir. 1 yıl kadar sürebilir, belki geçebilir” dedi.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bir ay önce Kırıkhan’da bulunduğunu ve ‘Hatay depreme hazır mı?’ diye konferans verdiğini ifade ederek, “Bunu ben her sene yapıyorum. Antakya’da yapıyorum. İskenderun’da yapıyorum. Kırıkhan’da yapıyorum. Yaşanan felaketler bana şunu söylüyor; kimsenin bir şey anladığı yok. Özellikle karar vericilerin bilim insanlarını dinlemediğini görüyoruz. Yıllardan beri Hatay’da büyük depremler olabilir. Bunun için uzman olmak gerekmiyor. Tarihsel süreçler arasında büyük medeniyetleri yıkan çok ölümlü şiddetli depremler var. Hep bunları vurguladık, bunlar tekrarlanacak diye. Nitekim bu 6 Şubat’ta 7.7’de tekrarlandı. Kahramanmaraş depremi diye empoze edildi. Ama bu Kahramanmaraş değil Kahramanmaraş ve Hatay depremi. Bunu kanıtlayacak en önemli şeylerden birisi fayın Hatay içinde devam etmesi” dedi.

İslahiye, Hassa, Kırıkhan ve Antakya’ya giden fay hattı olduğunu söyleyen Ersoy, “En sonda da 6.4’lük deprem var. Dolayısıyla bu yıkım Hatay’da daha fazla oldu. Hatay’da 40 bin bina yıkıldı. 20 bin insan öldü. Maddi manevi yaşadığımız zararların büyük kısmı Hatay’da oldu. Bunu Hatay dışarıdan 2. olarak etkilenmiş olarak görmek yanlış. Bu bir Kahramanmaraş, Hatay depremidir. Ve bu deprem o kadar şiddetli oldu ki 11 ilde oldu. Zararın yarısı Hatay’da meydana geldi. 6.4’den sonra Hatay’da özellikle Hassa, Kırıkhan, Antakya, Samandağ olan hat üzerinde 7 şiddetinden büyük bir deprem ben artık beklemiyorum. Ama artçılar yaşanacak. 6’ya varan artçılar olabilir. 1 yıl sürebilir, belki geçebilir. Artçıların yaşandığı bu ilk 6 ayda inşaat yapmamak gerekiyor. Geçici konteynerler ile bu işi çözüp artçılar azaldıktan sonra Hatay’da inşaata başlanabilir. Özellikle Amik Ovasında yerleşimden elimizi çekmemiz gerekiyor. Burası tarım toprakları burada yerleşim olmaz” diye konuştu.