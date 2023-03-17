Travma ile başa çıkmada kullanılan yöntemlerden olan Kum Oyunu Terapisinin özel modifikasyonu TRIS’in Türkiye’de ilk uygulayıcı eğitimi Akdeniz Üniversitesi’nde verildi.

Akdeniz Üniversitesi Almanya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALMARUM) ve Eğitim Fakültesi iş birliği ile Akdeniz Üniversitesi Deprem Mağdurları Destek Projesi (ADEMAD) Projesi hayata geçirildi. Yürütücülüğünü Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yunus Pınar ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Nihal Kubilay Pınar’ın yaptığı ADEMAD projesi ilk çalıştayını gerçekleştirdi. Çalıştay çerçevesinde Türkiye’de ilk kez, Kum Oyunu Terapisinde Travma ve Kaynaklar (Trauma and Resources in Sand Play -TRIS-) adlı yöntemin uygulayıcı eğitimi verildi. Eğitim Almanya’dan davet edilen Almanya Kum Oyunu Terapisi Derneği (DGST) Başkan Yardımcısı M.A. Ursula Wachter ve nöroloji, psikiyatri ve psikosomatik tıp uzmanı Dr. Karl-Klaus Madert tarafından verildi.

18 katılımcı uygulamaya hak kazandı

Proje yürütücülerinden ALMARUM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nihal Kubilay Pınar, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan önderliğinde, yaşanan iki büyük deprem sonrası ortaya çıkan travmanın ağır yükünü hafifletmek adına yoğun bir çaba ve hassasiyet gösterildiğini ve bu çabaların bir dizi projenin gerçekleştirilmesinde ilham kaynağı olduğunu söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Nihal Kubilay Pınar bu terapi yöntemi aracılığıyla deprem mağduru çocuk, genç ve yetişkinlerin psikolojik dayanıklılıklarının güçlendirilmiş olacağını ve travma ve stresle başa çıkma yollarını da öğrenmiş olacaklarını ifade etti. Dr. Pınar, proje çerçevesinde verdikleri KUM oyunu terapisi eğitimini 18 katılımcının tamamladığını ve Türkiye’de bu yöntemi uygulama hakkını kazandıklarını söyledi.

Özel malzemeler kullanıldı

Kum Oyunu Terapisi hakkında bilgi veren proje yürütücülerinden Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yunus Pınar da, kum oyunu terapisinin, üç boyutlu bir dünyanın temsiline imkân veren, bedenin kaydettiği olumlu hatıraları gerek sözel gerekse duygusal olarak rahat bir biçimde dışa vurabilmeyi imkan kılan bir terapi yaklaşımı olduğunu söyledi. Çalışmalarda, çalıştay için özel ebatlarda üretilmiş olan 6 ayrı kum havuzu kullanıldığını ifade eden Dr. Yunus Pınar bu havuzlarda terapi için gereklilik arz eden ve erken dönem psikosomatik gelişim katmanlarına erişimi imkanlı hale getiren doğal deniz kumu kullanıldığını söyledi. Dr. Yunus Pınar, terapi eğitimi için Almanya, Türkiye ve Avusturya olmak üzere farklı ülkelerden gerçek dünya ile hayal dünyasına ait sembol ve minyatürlerden oluşan insanlar, hayvanlar, bitkiler, gökkuşakları, ruhani semboller gibi materyaller temin edildiğini belirtti.

Uluslararası akreditasyonlu sertifika verildi

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilen çalıştaya Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hilmi Demirkaya, ALMARUM Müdürü Doç. Dr. Kemal Demir, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. S. Gülfem Çakır Çelebi, Doç. Dr. Evrim Çetinkaya Yıldız, Doç. Dr. Arzu Taşdelen Karçkay, Prof. Dr. Mustafa Uslu, Öğr. Gör. Dr. Seval Apaydın, Akdeniz Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Serhat Nasıroğlu’nun yanı sıra Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Ankara Medipol Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşlarda görevli akademisyen ve uzmanlar katıldı. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hilmi Demirkaya tarafından eğitmenler Dr. Karl-Klaus Madert ve psikoterapist Ursula Wachter’e plaket takdiminin ardından çalıştay oturumlarına geçildi. Çalıştayın kapanış oturumunda katılımcılara uluslararası akreditasyonlu sertifikalar takdim edildi.