Kahramanmaraş merkezli depremler, Adıyaman’daki 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü’nde bulunan tonlarca ağırlıktaki ‘tokalaşma’ sütunlarını yıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremler, Adıyaman’daki 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü’nde bulunan tonlarca ağırlıktaki ‘tokalaşma’ sütunlarını yıktı.

Tarihi camiler restore ediliyor Tarihi camiler restore ediliyor

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem, tarihi yapılara da zarar verdi. Adıyaman’da Nemrut Dağı eteklerinde bulunan 2 bin yıllık Karakuş Tümüsülü’ndeki tonlarca ağırlığındaki tokalaşma sütunu depremden dolayı yıkıldı. 10 metre yüksekliğindeki sütunda bulunan kitabede, Grekçe, “Büyük Kral Antiochos ve Kraliçe Isias’a, oğlu büyük kral Mithridates (MÖ 36-21), bu anıtı kralın kızkardeşi ve kralların kralı Orodes’in karısı kraliçe Laodike’nin ebedi anısına yaptırdı” yazıyor.