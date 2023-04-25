Kahramanmaraş merkezli depremler, birçok alanda olumsuz durumlara neden olurken, depremden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır’da da, geçen yıl Ramazan ayında 50 tona yakın olan tatlı tüketimi, bu yıl deprem nedeniyle 35 tona kadar düştü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden bir olan Diyarbakır’da, yakımlar ve can kayıplarının yanı sıra ekonomik anlamda da sallantı yaşandı. Şehirde geçen yıl, başta “tescilli” kadayıf olmak üzere 50 tona aşkın tatlı tüketimi yapıldı. Diyarbakır Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası (DİLTO) Başkanı Haşim Elkaan, bu rakamın bu yıl Ramazan ayında deprem nedeniyle 35 tona kadar düştüğünü söyledi.

Esnafın ve Diyarbakır halkının geçmiş Ramazan Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başlayan Elkaan, geçen yıl 50 tona yakın bir tatlı tüketimi olduğunu hatırlatarak, depremden Diyarbakır’ın da etkilendiğini ve vatandaşların yaşanılan acıdan dolayı gidip tatlı alma ihtiyacı duymadığını dile getirdi.

Yaşanılan deprem ve ardından gelen Ramazan ayı sebebiyle geçen yıl ve bu yılı karşılaştırdıklarında 50 tondan 30-35 tona gerileme olduğunu aktaran Elkaan, “Bu demek değil ki satışlarımızda bir azalma vardır. Yaşadığımız olumsuz olaylardan etkilendiğimiz için bunlar da gayet normal ve tabiidir. Geçen yıl 50 tondu. Bu yıl 30-35 tona yakın tüketildi. Bu tüketimi dediğimiz zaman sadece memleket içi olarak değerlendirmeyelim. Otobüslere bakın, uçaklara bakın muhakkak herkesin elinde 1-2 kilo tatlımız vardır” dedi.