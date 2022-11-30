Düzce Üniversitesi, yaşanan deprem anında ve sonraki süreçte konaklama, yiyecek ve kumanya başta olmak üzere öğrencilerine her konuda destek olmayı sürdürüyor.

Düzce Üniversitesi, yaşanan deprem anında ve sonraki süreçte konaklama, yiyecek ve kumanya başta olmak üzere öğrencilerine her konuda destek olmayı sürdürüyor.

Konuralp Yerleşkesi’nde bulunan devlet yurtları, özel yurtlar, apartlar ve evlerde barınan Düzce Üniversitesi öğrencilerinin korku yaşaması ve tedirgin olması sebebiyle, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve üniversite yönetiminin aldığı kararlar doğrultusunda, spor salonu ve tenis kortlarında konaklamaları sağlanıyor, sıcak çorba, yiyecek ve kumanya ikramları devam ediyor.

Artçı depremlerin devam etmesi sebebiyle panik ve tedirgin bir ortamdan güvenilir bir ortama alınan öğrencilere, Düzce Üniversitesi yönetiminin katkılarıyla her türlü imkan sağlanıyor. Şu ana kadar bu destekten yararlanan 3 bin’e yakın Düzce Üniversitesi öğrencisi üniversitelerine, sağladığı olanaklar sebebiyle teşekkürlerini iletti.