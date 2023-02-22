Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde gerçekleşen depremler sonrasında bölgelerde yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı 160’a yükseldi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde gerçekleşen depremler sonrasında bölgelerde yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı 160’a yükseldi.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde meydana gelen depremler sonrasında soruşturmalar devam ediyor. Bölgede yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalar çerçevesinde tutuklu sayısı 160’a yükseldi.