Son yıllarda bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle Karasu Çayı’nın kuruduğunu söyleyen Siraç Abi, “Şenyuva Mahallesi’nde oturuyorum. Şu anda Karasu Çayı’nda suyun çıktığı noktadayız. 6 Şubat’ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden 2 saat sonra Karasu Çayı’nın su seviyesi yükseldi ve kızıl rengine dönüştü. Depremden 2 gün sonra su seviyesi tekrar düşmeye başladı” dedi.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bulunan Karasu Çayı, bölgede son yıllarda kuraklık nedeniyle kurumuştu. 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden 2 saat sonra su seviyesi yükselen Karasu Çayı’nın rengi kahverengiye döndü. Depremden 2 gün sonra tekrardan su seviyesi düşerken, yaşananlar vatandaşları şaşkına çevirdi.

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