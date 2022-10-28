Elazığ’da, 24 Ocak 2020’de meydana gelen deprem sonrası yıkılan merkez Hasan Tahsin Paşa Camisinin yerine yenisi yapılarak ibadete açıldı.

Elazığ’da, 24 Ocak 2020’de meydana gelen deprem sonrası yıkılan merkez Hasan Tahsin Paşa Camisinin yerine yenisi yapılarak ibadete açıldı.

Elazığ’da yaklaşık 3 yıl önce meydana gelen depremde Hasan Tahsin Paşa Camisi tahrip olmuştu. Yıkılan caminin ardından yerine yenisi yapıldı. Caminin açılış törenine İl Müftüsü Selami Aydın, mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Müftü Selami Aydın, “Camimizin memleketimize, milletimize ve burada oturan kardeşlerimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Camiler, Allah’a ibadet edilen mekanlardır. Camilerimiz bir ülkenin tapusudur, Allah’ın evidir ve Beytullah’ın şubeleridir. Camiler her yaştaki Müslümana hitap eden bir nevi mekteptir. Bizde bugün böyle muazzam bir caminin açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Böyle güzel bir ibadet yerinin yapılmasında maddi ve manevi destekleri olan katkı veren bütün hayır sahiplerine teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Bu caminin içerisinde bol bol ibadet etmeyi bizlere nasip etsin” dedi.

Program sonrası cami ibadete açıldı.