Yer bilimci Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından herhangi bir volkanik faaliyet beklemediklerini, bilimsel açıdan böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledi.

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu, 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından volkanik hareketlilik yaşanıp yaşanmayacağına dair İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı değerlendirmede, volkanizmanın iki şekilde oluşabildiğini, ilkinin yerin içerisindeki mantonun yükselerek yerin yarılması şeklinde milyonlarca yıl sürecek sıkışma sonrası olabileceğini belirtti.

İkinci durumdan da bahseden Kadıoğlu, “Oradaki kayaların en az 600 dereceden başlayacak şekilde uzun süre ısınmasına neden olması gerekiyor ki bunlar da kısmi bir şekilde erisin ve bunlardan sonra bir magmatizma gerçekleşebilir ki bu ısı özellik itibariyle düşük ısıdan dolayı yayılan bir magmatizmayı da gerçekleştiremez. Yüksek ısının oluşabilmesi için bin dereceleri görmeniz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Erciyes Dağı’nın patlama şansı yok”

Erciyes Dağı’nın patlama durumunun olmayacağını dile getiren Kadıoğlu, “Kahramanmaraş depreminden dolayı bölgede böyle bir volkanik faaliyetin olması mümkün değildir. Biz volkanik faaliyetlerimizi incelerken 2 şekilde inceliyoruz. Bir jeolojik gözlemle yüzey haritalarına bakarak inceleriz. Bir de aynı zamanda yer içi görüntülemesini yaparız jeofizik yöntemlerle. Erciyes Dağı’na baktığımız zaman altında bir hazne gözükmemektedir. Dolayısıyla Erciyes’in patlama şansı yok” dedi.

“Olsa olsa yeni sıcak su kaynaklarının çıkışına neden olabilir”

Kadıoğlu, Hasan Dağı’nın altında bir birikim olayı olduğunu vurgulayarak, “Ancak siz Hasan Dağı’nı patlatabilmeniz için gerçek anlamda Hasan Dağı’nı yarmanız gerekiyor. Hasan Dağı’nın altından yeni bir Hasan Dağı’nın oluşumu yetim kuşağına bağlı olarak bir strato volkanı dediğimiz bir volkanik karmaşıklığından oluşan bir magmatizma sonucuyla bir volkanik faaliyet oluşmuştur. Böyle bir sürecin zaten bitmiş ve siz sadece levhayı iterek sıkıştırıyorsunuz burada. Dolayısıyla buradan olsa olsa yeni sıcak su kaynaklarının çıkışına neden olabilir” dedi.

“Bir volkanik faaliyet beklemiyoruz”

Volkanik faaliyetler için depremin meydana geldiği derinliğin de önemli olduğunu hatırlatan Kadıoğlu, “5-8 arasında olabilen bir kırık hattının enerjiye boşalması, bu son derece bizim için önemli. 600-700 derecelik sürekli bir ısıtmaya maruz kalması gerekiyor ki bu da ne Hasan Dağı’nın ne Erciyes Dağı’nı ne de özellikle Melendiz Dağı’nı tetikleyecek şekilde bir faaliyet değildi. Bilimsel açıklama için bunları söylemek mümkündür. Dolayısıyla İç Anadolu’da ve Doğu Anadolu’da da böyle bir volkanik faaliyet beklemiyoruz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.