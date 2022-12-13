Gölyaka merkez üssü 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında AFAD koordinasyonunda çadırlar kuruldu. Evlerine girmeye korkan vatandaşlar için kurulan ve zamanla boşalan çadırlar tek tek kaldırılıyor. Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ekipleri de rüzgar nedeniyle devrilen çadırların kaldırılmasına destek veriyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de 23 Kasım’da 5,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında kurulan çadırlar tek tek ekipler tarafından kaldırılıyor.

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