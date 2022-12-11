DÜZCE(İHA) – Düzce’de merkez üssü Gölyaka ilçesinde 23 Kasım’da 5,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında evlerinde kalmaya korkan vatandaşlar için kurulan çadırlar kaldırılıyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de merkez üssü Gölyaka ilçesinde 23 Kasım’da 5,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında evlerinde kalmaya korkan vatandaşlar için kurulan çadırlar kaldırılıyor.

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23 Kasım gününün ilk saatlerinde 5,9 büyüklüğündeki deprem ile uyanan ve sokağa dökülen Düzceli depremzedeler için birçok noktaya AFAD koordinasyonunda çadırlar kuruldu. Evlerine girmeye korkan vatandaşlar için kurulan ve zamanla boşalan çadırlar Düzce Belediyesi ekiplerinin de verdiği destem ile sökümüne başlanıldı.