Kahramanmaraş’ta deprem sonrası yeni hastaneler çelik konstrüksiyon ile inşa ediliyor.

Kahramanmaraş’ta 2023 deprem felaketinin ardından sağlık alanında sürdürülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yaşanan yıkıcı depremden sonra sağlık hizmetlerinde güvenli ve dayanıklı yapılar büyük bir ihtiyaç haline geldi. Bu doğrultuda, bölgede yeni hastaneler ve sağlık merkezleri, çelik konstrüksiyon üzerine inşa edilerek hem hızlı bir yapı süreci sağlanıyor hem de deprem dayanıklılığı artırılıyor.

Çelik konstrüksiyon yöntemi geleneksel betonarme yapılara göre daha hızlı bir kurulum sağlarken, yapısal sağlamlık açısından da büyük avantaj sunuyor.

İnşaatı süren hastaneler ve sağlık merkezleri, Kahramanmaraş halkına daha geniş ve modern sağlık hizmetleri sunmayı amaçlıyor. Mevcut hastanelerin kapasiteleri artırılırken, yeni yapılan hastaneler de daha çok uzmanlık alanına ve daha fazla hasta kapasitesine sahip olacak. Sağlık merkezlerinin hızlı ve sağlam yapılarla hayata geçirilmesi, şehrin sağlık altyapısına duyulan ihtiyacı karşılamayı hedefliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından şehre kazandırılacak olan 400 yataklı çelik konstrüksiyon hastane inşaatında tam 250 personel görev yapıyor. Fore kazık üzerine inşa edilen, 97 bin metrekare alana sahip hastane, 55 bin metrekare kapalı alana sahip. 400 yatak kapasiteli hastanenin kısa sürede tamamlanmasıyla yılsonu hizmete alınması hedefleniyor. Hastanede 90 yoğun bakım, 80 poliklinik, 12 tam donanımlı ameliyathane, anjiyo ve endoskopi üniteleri yer alacak.

Sağlık yatırımları ile ilgili bilgi veren Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, “Depremlerde 3 hastanemiz kullanılamaz hale geldi. Öncelikle acil durum hastanelerimizin inşasına başladık. Bunlardan biri Türkoğlu ilçesinde 120 yataklı, Nurhak ilçesinde 50 yataklı ve il merkezinde de 400 yataklı acil durum hastanesi. Bu hastaneleri yılsonu tamamlamayı düşünüyoruz. Ocak ayında hasta kabullerine başlayacağız. Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde ise binamız ağır hasarlı idi ve orada çalışmalar devam ediyor. 350 yataklı betonarme hastanemiz ve yanına 250 yataklı çelik konstrüksiyon hastanemiz yapılıyor. Bunları da Mayıs 2025’te bitirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.