6 yıl 5 ay çarptırıldığı ’uyuşturucu’ suçundan bulunduğu cezaevinden kaçan Furkan T.’nin Amasya’da yaşayan yakınlarının yanına gelebileceğini değerlendiren Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri bir evde arama yaptı. Evde kıskıvrak yakalanan şahıs, Amasya E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş’ta depremlerin ardından kentte bulunan cezaevinden firar eden bir hükümlü, Amasya’da polise yakalandı.

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