Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama kurtarama ekipleri bölgede enkaz kaldırma çalışmalarının başlaması nedeniyle Muğla’ya döndü. Afet bölgesinden dönen ekipler yaşadıklarını anlattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama kurtarama ekipleri bölgede enkaz kaldırma çalışmalarının başlaması nedeniyle Muğla’ya döndü. Afet bölgesinden dönen ekipler yaşadıklarını anlattı.

“Hatay Defne ilçesine varan ilk ekiptik”

Menteşe İtfaiye gurup Amirliğinde görevli Muhammet Kara, deprem haberinin emen ardından yola çıktıklarını belirterek bölgeye ulaştıklarında durumun çok kötü olduğunu ve hemen çalışmalara başladıklarını söyledi. Kara, “Depremin sabahında Hatay’a yola çıktık. Vardığımızda durum çok kötüydü. Bölgeye ulaşan ilk ekip bizdik. Bizden önce hiç kimse oraya gitmemiş. Defne ilçesi Elektrik Mahallesinde herkes bunu söyledi. İlk gün sesli ve yüzeysel aramalar yaptıktan sonra hassas cihazlarla arama yapmaya başladık. Bizim envanterimizdeki özel hassas cihazlarla sismik arama akustik dinleme yaparak yaralılarımıza ulaşmaya çalıştık. Kullandığımız cihaz o kadar hassas ki bir karıncanın yürüyüşünü dahi algılıyor. Bu nedenle enkaz altından çıkardıklarımızı kurtarmada büyük yararı oldu. Bölgede ki, herkes elinden geleni yaptı. İnşallah bir daha böyle felaketlerle karşılaşmayız” dedi.

3 saatlik çalışma sonrasında Masal Bebeği annesine teslim ettik

Milas İtfaiye Gurup Amirliğinde görevli Mehmet Sezgin arama kurtarma çalışmaları sırasında çok farklı duyguları aynı anda yaşadıklarını belirtirken bir yandan hayatını kaybedenler için üzüntü diğer yandan enkazdan çıkardıklarımız için sevinç duyuyorduk dedi. Sezgin, “Antakya’nın Defne ilçesi Elektrik Mahallesine gittik. Bölgede felaketin boyutu hat safhalardaydı. Vatandaşlar aracımızın önüne geçip enkaz altında yakınlarının olduğunu söylediler. Elimizden geldiği kadar çalıştık. Yıkılmış bir binada çalışmaya başladık. 2,5-3 saatlik bir çalışmanın ardından Masal Bebeği enkaz altından çıkarttık. Ardından 20 yaşında bir genci çıkarttık. Yan binada 82 yaşında yaşlı bir teyzemizi çıkarttık. Tüm bunlar bize umut verdi ancak hayatını kaybedenler için de çok üzüldük” dedi.

Karyağdı, “Girdiğimiz ilk binada Hatice Şulen’i canlı çıkardık”

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığında Kurtarma Şube Müdürü Mehmet Karyağdı ise müdahaleye başladıkları ilk anda 28 yaşındaki Hatice Şulen’i canlı olarak çıkardıklarını söyledi. Karyağdı, “Deprem sabahı arama kurtarma ekibimizle depremin en çok etkisini gösterdiği Hatay iline gittik. Defne ilçesi Elektrik mahallesine gittiğimizde bu mahallenin bomboş, filmleri aratmayan bir atmosferde olduğu gördük. Birçok noktada yardım isteyenler vardı. Bu bölgede sadece Muğla Büyükşehir Belediyesinin arama kurtarma ekipleri vardı. İlk binaya girdiğimizde enkaz altında kalan Hatice Şulen isimli vatandaşımızı kurtardık. Bölgede toplam 28 vatandaşımızı enkaz altından çıkarttık” dedi.