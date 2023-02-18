Hatay’ın sembollerinden biri olan ’eski Antakya evleri", yaşanan 2 büyük deprem sonrası bir çoğu yerle bir olurken enkazlar havadan görüntülendi.

Hatay’ın sembollerinden biri olan ’eski Antakya evleri", yaşanan 2 büyük deprem sonrası bir çoğu yerle bir olurken enkazlar havadan görüntülendi.

Hatay’ın sembollerinden sadece biri olan ve Antakya ilçesinde bulunan ’eski Antakya evleri’ Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremle birlikte yıkılarak yerle bir oldu. ’Eski Antakya evlerinin" bir çoğu yıkılmış durumdayken onlarcası da hasarlı durumda. Hatay’ın tarihi yansıtan "eski Antakya evleri", görenlerin gözlerini doldururken felaketin büyüklüğü ise havadan görüntülendi.