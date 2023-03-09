Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen iller arasında olan Diyarbakır’da yaralar sarılmaya devam ederken Organize Sanayi Bölgesinde (OSB), 15 bin çalışan ile 300 fabrikada çarklar düzene girerek dönmeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen iller arasında olan Diyarbakır’da yaralar sarılmaya devam ederken Organize Sanayi Bölgesinde (OSB), 15 bin çalışan ile 300 fabrikada çarklar düzene girerek dönmeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli olan ve 11 ilin etkilediği deprem sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremin ilk gününden itibaren birçok destek ile kendi imkanlarıyla yardımlarda bulunan Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi, sarsıntı sürecini atlattı. Yaklaşık 300 fabrika ile 15 bin çalışanın olduğu OSB’de tam zamanlı çarklar dönmeye başladı. 100 yatırımcının daha sırada inşaat çalışmalarının bitmesini beklediğini kaydeden Diyarbakır OSB Başkanı Mustafa Fidan, deprem bölgelerine destek ve yardım göndermeye devam ettiklerini de vurguladı.

Yakın bir zamanda deprem yaşandığını hatırlatan Fidan, "Yaklaşık 50 bine yakın insanımızı kaybettik. Depremi yaşadık üzerinde 1 ay geçmesine rağmen hala artçı sarsıntılarla devam ediyoruz ve depremle yaşamaya alıştık. Sanayi kısmına gelirsek depreme rağmen üretimlerimiz devam etmek zorunda çünkü Diyarbakır’da atlattık. Çarklarımız şu an dönüyor, fabrikalar tam kapasite çalışmaya başladı" dedi.

"Deprem bölgelerine hala Diyarbakır OSB olarak yardımlarımızı göndermeye devam ediyoruz" diyen Fidan, "Bizim burada bulunmamızdaki hedeflerinden biri Diyarbakır OSB’yi daha da ileri taşımak. Birinci hedefimiz geldiğimiz günden beri ihracat ve istihdamı artırmak, ekonomiye can katmak en önemlisi Diyarbakır’ı marka bir şehir haline getirmek. Sanayicilerimiz ve banka müdürlerimizle geçen bir toplantı yaptık buda çok verimli geçti. Sanayicilerimizi ve bölge müdürlerini yan yana getirdiğimiz zaman sorunları bire bir kendilerine aktararak genel müdürlüklerine yazdılar, İnşallah bununla ilgili de güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. 300 fabrikamız var, 15 bine yakın çalışanımız var ve halada sırada bekleyen 100’ün üzerinde sanayicimiz var. İnşaatlarımız devam ediyor” ifadelerinde bulundu.