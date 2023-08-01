Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Şehit Kubilay Mahallesi’ne inşa edilen yeni parka 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi’nde yaşamını kaybeden anne, kızı ve torununun ismi verildi.

Keçiören sakinlerinden olan ve Kahramanmaraş Palmiye Sitesi’nde hayatını kaybeden Zehra Dikkatli, Kadriye Korucu ve Eylül Korucu’nun isimlerinin verildiği parkın açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden ve Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilen Zehra Dikkatli-Kadriye Korucu-Eylül Korucu Parkı’nın açılışında katılımcılara hitaben konuşan Başkan Turgut Altınok, “Deprem şehitleri parkımız mahallemize, çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun. Tabii yıkım büyük oldu. Türkiye’nin yedide birine denk geliyor. 14 milyon 800 bin nüfusun yaşadığı bir alanda bu depremi hissettik ve yaşadık. Devletimiz ve Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımızın güvenli evlere kavuşması için elinden geleni yapıyor. Tüm deprem şehitlerimizi, bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz; mekânları cennet olsun. Milletimize başsağlığı, yakınlarına sabır diliyorum. Rabbim, milletimize ve insanlığa bir daha böyle acılar, doğal afetler yaşatmasın” dedi.

“Halkımız, kentsel dönüşümü iptal eden ABB’den hesap sormalı”

Konuşmasında kentsel dönüşümün önemine değinen ve Keçiören için hazırlanan kentsel dönüşüm planının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından veto edilmesine tepki gösteren Altınok, “Her acıdan, her felaketten ders çıkarmalıyız. Acilen kentsel dönüşüm planlarına öncelik vermeli; destek olmalıyız ve hayata geçirmeliyiz. Siyasete alet edip köstek olmamalı, hangi partiden olursa olsun insan hayatı ve geleceği diyerek öncülük etmeliyiz. Unutmayalım ki insanı deprem öldürmüyor, yapılar öldürüyor. Keçiören’imizin yüzde 80’inin kentsel dönüşümünü, ilk bir yılda tamamlamıştık. Maalesef Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı önce veto etti, daha sonra dava açtıracağım dedi ve dava açtı. Hazırladığımız Türkiye’de örneği olmayan planlı bir şehirleşme, yapılaşma, güvenli ve huzur içinde yaşama projemiz ne yazık ki engellenmiştir. Hazırlanan planlar, açılan dava sonucunda iptal edilmiştir. Halkımız bu gerçeği bilmeli, modern ve güvenli bir mahalle yaşantısını kendilerine çok gören Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu zihniyetinden hesap sormalıdır. Hızla kentsel dönüşüm çalışmalarımızı yapmamız lazım. Belediye başkanları şehrin gününü yönetmez belediye başkanları şehrin geleceğini planlar. Bunda siyaset olmaz. El ele vermeli acilen kentsel dönüşümü hızlandırmalıyız” ifadelerini kullandı.

Zehra Dikkatli-Kadriye Korucu ve Eylül Korucu kimdir

Keçiören sakinlerinden, evli ve 3 çocuk annesi olan 79 yaşındaki Zehra Dikkatli, Kahramanmaraş Palmiye Sitesi’nde 48 yaşındaki kızı Kadriye Korucu ve 24 yaşındaki torunu Eylül Korucu ile birlikte 6 Şubat’taki ilk depremde yaşamını yitirmiştir.