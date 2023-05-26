Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde şehit olan öğretmenler için mevlit okutuldu.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat’taki depremlerde hayatını kaybeden öğretmenler için bir düğün salonunda düzenlenen programda, Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi. Yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlar için baş sağlığı dileklerinde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, 11 ilde yaşanan afetin tüm Türkiye’yi etkilediğini belirterek böyle bir felaketin bir daha yaşanmamasını temenni etti. Müdür Lütfü Başli, “Başta eğitim camiamızın neferleri olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Rabbim makamlarını cennetiyle mükâfatlandırsın. Okunan Mevlid-i Şerifi dergah-ı izzetinde kabul buyursun. Şehitlerimizin yakınlarınıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum" diye konuştu.