MUŞ (İHA) – Muş’un Hacı Şeref Camisi’nde cuma namazı öncesinde Kahramanmaraş merkezli depremler vefat eden binlerce vatandaş için mevlit okunarak dua edildi.

MUŞ (İHA) – Muş’un Hacı Şeref Camisi’nde cuma namazı öncesinde Kahramanmaraş merkezli depremler vefat eden binlerce vatandaş için mevlit okunarak dua edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş merkezli meydana depremlerde yaşamını yitirenler için Muş’un tarihine ışık tutan camilerinden olan Hacı Şeref Camisi’nde cuma namazı öncesi Mevlid-i Şerif okutuldu. Muş Belediye Başkan Yardımcısı Hamdullah Karasu, depremin ilk gününden itibaren vatandaşların birlik içinde hareket ettiğini belirterek, “Tarihe ışık tutan Hacı Şeref Camimizde cuma namazı öncesinde depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için mevlit okundu. Halkımız bir bütün olarak depremzedeler için dualar yaptılar. Deprem olduğu günden bu yana yardımları ile destek olmaya devam eden vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Bu davranışların halkımızı birleştirmesi bizleri mutlu etti. Depremlere sürekli hazırlıklı olmak zorundayız. Depremin ne zaman nasıl geleceği belli değildir. Yeni yapılan yapıların bilimin ışığında gerçekleştirilmesi gerekir” dedi.

Hacı Şeref Camii Müezzini Yunus Atılgan ise “Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından camimizde mevlit programı düzenlendi. Bugün cuma namazından önce depremzede kardeşlerimiz için mevlit okuduk, Kur’an-ı Kerim okuduk ve hatimler indirdik” ifadelerini kullandı.