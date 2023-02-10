Düzce Belediyesi şubat ayı meclis ikinci toplantısı Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremde hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulması ve Fatiha okunmasıyla başladı.

Düzce Belediyesi şubat ayı meclis ikinci toplantısı Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremde hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulması ve Fatiha okunmasıyla başladı.

Düzce Belediyesi Şubat ayı meclis ikinci toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkanvekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında yapılan toplantıda komisyonlara havale edilen 26 gündem maddesi karara bağlandı.

Toplantının açılışında, Gösterişli tarafından depremin ardından Düzce Belediyesinin hızlı şekilde koordine olarak afet bölgesi için yaptığı çalışmalar konusunda meclis üyelerini bilgilendirdi.

AK Parti Meclis Grup Başkanı Hasan Günden, Düzce’den toplamda gönderilen yardımların detayını meclis üyeleri ile paylaşırken, belediyenin depremin başından itibaren yaptığı çalışmaların yanı sıra yeni bir seferberlik başlattıklarını ve depremzedelerin Düzce’ye getirilmesine yönelik ilk etapta 130 depremzedenin kente getirildiğini ve bu sürecin devam ettirileceği noktasında bilgi aktarımında bulundu.

İlk olarak bir önceki toplantının tutanak özeti oybirliği ile kabul edildiği toplantıda daha sonra komisyonlara havale edilen gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Kamu ve özel bankalardan kredi kullanılması talebi oy çokluğu ile meclisten geçerken, hayvan pazarı giriş tavan ücretleri, fen işleri müdürlüğü gelir kalemlerinden geçiş hakkı bedellerinin güncellenmesine dair tarife değişikliği talepleri ile akıllı bisiklet ve akıllı bisiklet dahilinde işletilen mobil büfe çalışma yönetmeliğine dair maddeler oy birliği ile kabul edildi.

Şehir içi toplu taşıma ücretlerinde tarife değişikliğinin de görüşen belediye meclisi, 12 TL olan tek kullanımlık biletin 11 TL’ye indirilmesini, 8,50 TL olan kredi kartıyla binişlerin ise 8,75 olarak güncellenmesini oy çokluğu ile kabul etti.

Şubat ayı meclis toplantıları Hukuk ve İmar Komisyonuna havale edilen diğer gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından bir sonraki meclis toplantısının 6 Mart 2023 Pazartesi günü saat 18.00’da yapılmasını kararlaştırarak sona erdi.