Denizli’de gönüllü yamaç paraşütü pilotları, yüzyılın felaketinden etkilenen 11 ilin isimlerinin yazılı olduğu tişörtlerde uçuş yaptı. Yamaç paraşütüyle yaklaşık 380 metre yükseğe çıkan pilotlar, deprem şehitlerini andı.

Denizli’de gönüllü yamaç paraşütü pilotları, yüzyılın felaketinden etkilenen 11 ilin isimlerinin yazılı olduğu tişörtlerde uçuş yaptı. Yamaç paraşütüyle yaklaşık 380 metre yükseğe çıkan pilotlar, deprem şehitlerini andı.

Denizli’de Pamukkale Dinamit Tepesi Mevkii’nden uçuş yapan yamaç paraşütü pilotları, afette yaşamını yitiren 44 binden fazla deprem şehidini unutmadı. Yüzyılın felaketinden etkilenen 11 ilin isimlerinin yazıldığı tişörtleri giyen yamaç paraşütü pilotları, uygun rüzgârla birlikte uçuşlarını yaptı. Yaklaşık 380 metre yüksekliğe çıkan pilotlar deprem şehitlerini andı, yaralılara da acil şifalar diledi. Yaşanan deprem felaketinin herkes gibi kendilerini de çok fazla üzdüğünü anlatan yamaç pilotu Özer Deniz, “Ülkemizi yasa boğan deprem sonrası yamaç paraşütü pilotları olarak bizler depremzedeleri unutmadığımızı göstermek istedik. Pamukkale Dinamit Tepesi Yamaç Paraşütü pistinde iki kulübümüzün pilotları bir araya geldik. Yüzyılın felaketinden etkilenen binlerce insanımızın canını kaybettiği 11 ilimizin isimlerinin yazılı olduğu tişörtlerimizi giydik” dedi.

“Pilotlarımız 380 metre yükseğe kadar çıkarak deprem şehitlerimizi andı”

Uçuşlarının sorunsuz şekilde tamamladıklarını belirten Deniz, “Tüm pilotlarımız ‘Türkiye tek yürek’ sloganı attı. Uygun rüzgârla birlikte uçuşlarımızı sorunsuz tamamladık. Pilotlarımız 380 metre yükseğe kadar çıkarak deprem şehitlerimizi andı, depremde yaralanan kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerini iletti. Herkes gibi yaşanan deprem felaketi bizleri de çok derinden etkiledi. Bu tür afetlerin yaşanmaması en büyük temennimiz. Uçuşlarımız sırasında arkadaşlarımız tarafından video çekimleri de yapıldı. Bu çekimlerdeki video görüntülerinden 1.29 saniyelik bir klipte hazırlayarak sanal alemde de yaşanan felakete karşı duyarlılığımızı göstermek istedik. İki günde klibimizi yaklaşık 15 bin kişi seyir etti, paylaştı” diye konuştu.