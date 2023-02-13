Vatani görevini yedek subay olarak yaptığı Gaziantep’te depreme yakalanarak şehit olan Karacabeyli 112 Acil Tıp Teknisyeni Tayfun Adak, son yolculuğuna uğurlandı.

Vatani görevini yedek subay olarak yaptığı Gaziantep’te depreme yakalanarak şehit olan Karacabeyli 112 Acil Tıp Teknisyeni Tayfun Adak, son yolculuğuna uğurlandı.

Öğle namazına müteakip Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Ulucamii’ndeki cenaze törenine; şehidin annesi Karacabey Belediyesi’nde görevli Sevda Adak ile nişanlısı Esra Sarı’nın yanı sıra Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Karacabey Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, askeri erkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, siyasi parti temsilcileri, STK’lar, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken anne Sevda Adak ile nişanlısı Esra Sarı, şehit Tayfun Adak’ın taputu başında gözyaşlarına boğuldu.

29 yaşındaki yedek subay Tayfun Adak, kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında Karacabey Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Enkazdan Karacabeyli ekip çıkardı

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 kentte yıkıma yol açan 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, kurtarma çalışmaları sürerken, bir acı haber de Gaziantep’in İslahiye ilçesinden geldi. Bursa’nın Karacabey ilçesinde 112 Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan Tayfun Adak, vatani görevini yapmak için yedek subay olarak gittiği Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, kendisi gibi asker olan 2 ev arkadaşı ile birlikte yıkılan binanın enkazı altında kaldı.

Adak ve arkadaşlarının, Cevdetpaşa Mahallesi Mezbaha Caddesi’ndeki Zaman Apartmanı’nın enkazında kaldığının öğrenilmesi üzerine, Karacabey Belediyesi de bölgeye takviye ekip gönderdi. Ekiplerin yaptığı çalışmadan acı haber geldi. Depremden 139 saat sonra, Tayfun Adak’ın cansız bedenine ulaşıldı.

7 ay sonra evlenecekti

Öte yandan Karacabey ilçesinde 112 Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan, terhisine 6 ay kalan Tayfun Adak’ın kendisi gibi sağlıkçı olan nişanlısı Esra Sarı ile Eylül 2023’te dünya evine girmeyi planladıkları öğrenildi.