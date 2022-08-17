Birlince insanımızı kaybettiğimiz Marmara depreminin üzerinden 23. Yıl geçti. 17 Ağustos 1999 günü yaşanan depremde, Gölcükteki birliğinde enkaz altında kalarak şehit olan Deniz Er Engin Bıyık, depremin yıl dönümünde Sivas’ın Şarkışla ilçesinde mezarı başında anıldı. Anma programına İlçe Kaymakamı Gökhan Dolaş, İlçe Emniyet Müdürü Ünal Tolga Katı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz, İlçe Müftüsü Tayyip Koçer, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Mezar başındaki Kuran-i Kerim tilavetinin ardından dualar okundu.

Vali Masatlı Hamamözü’nde muhtarlarla toplantı yaptı

Vali Masatlı Hamamözü’nde muhtarlarla toplantı yaptı

Marmara depreminde Gölcük’te ki binliğinde enkaz altında kalarak şehit olan Sivaslı Deniz Er Engin Bıyık mezarı başında anıldı.

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