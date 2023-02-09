Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin yaraları, dayanışma ve yardımlaşmayla sarılıyor. Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın talimatıyla depremin hemen ardından tüm birimleriyle teyakkuza geçen Seyhan Belediyesi, hem arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor, hem de depremden kurtulan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için gece gündüz çalışıyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin yaraları, dayanışma ve yardımlaşmayla sarılıyor. Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın talimatıyla depremin hemen ardından tüm birimleriyle teyakkuza geçen Seyhan Belediyesi, hem arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor, hem de depremden kurtulan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için gece gündüz çalışıyor.

Yaşanan depremin hemen ardından Çukurova ilçesinde çöken apartmanların enkazına gidip yetkililerden ve vatandaşlardan bilgiler alan Başkan Akay, bu bilgiler istikametinde belediye birimlerine talimatlar vererek, belediyenin tüm imkanlarını seferber etti.

Seyhan Arama Kurtarma ekibini AFAD’ın koordinasyonunda Çukurova ilçesinde gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendiren Başkan Akay, Seyhan Belediyesinin tüm tesislerini halkın hizmetine açarak, zorlu kış şartlarında sokakta kalan vatandaşların barınma sorununun çözümü için önemli bir adım attı.

Toplanma alanlarına çadırlar kuruldu

AFAD’la işbirliği içinde gerçekleştirilen çalışmalarda, belirlenen güvenli toplanma alanlarına hem Seyhan Belediyesi hem de AFAD çadırları kuruldu.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyacı olan vatandaşlara battaniye, su, çay, kumanya ve sıcak çorba desteğinde bulundu.

Depremin ardından Selman-ı Pak Kültür Merkezi ve Şakirpaşa’daki aşevi mutfakları tam kapasiteyle çalışmaya başladı. Günlük 7500 sıcak yemek, 20 bin sıcak çorba, 2 bin kumanya, 2 bin sandviç ile çocuklar için yüzlerce litre süt, her gün Seyhan Belediyesine ait tesislerde, bilgi evlerinde, spor salonlarında, kreşlerde, Seyhan Sanat Meydanı’nda ve diğer tesislerde, havaalanı, otogar, hastaneler ve diğer sağlık tesisleri, muhtarlıklar, hipodrom, camiler, düğün salonları, enkaz bölgelerinde ve diğer toplanma alanlarındaki vatandaşlar ile diğer illerden Adana’ya nakledilen depremzede vatandaşlara dağıtılıyor.

Yardım tırları afet bölgelerinde

Diğer illerdeki depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik başlatılan yardım kampanyasında belediye imkanlarıyla temin edilen malzemeler ile yardımseverlerin bağışladığı malzemeler, tırlar ve kamyonetlerle bekletilmeden depremin ağır hasar verdiği Hatay, İskenderun, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve diğer afet bölgelerine gönderiliyor.

Depremin hemen ardından ağır hasar gören İskenderun’da başlatılan arama kurtarma çalışmalarına sivil savunma hizmetleri çerçevesinde ekipman ve lojistik, gıda, sağlık, giyecek, ulaştırma desteği de sağlanırken, Türkiye’nin farklı bölgelerinden, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Adana’ya gelen yardım ekiplerinin, AFAD’ın koordinasyonunda diğer şehirlere ulaşımlarına da destek veriliyor.

Belediyenin üretim alanları da yine afet bölgelerindeki depremzedeler için aralıksız üretime geçti.

Seyhan Üreten Kadınlar Kooperatifi bünyesindeki kadınlar Kadın Dayanışma Merkezi’nde kış mevsiminin zorluklarıyla mücadele eden depremzede yurttaşlarımız için battaniye, atkı ve bere Glütensiz Fırın da deprem bölgesindeki gıda ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla başta ekmek olmak üzere glütensiz ürün üreterek dayanışmaya katkı veriyor.