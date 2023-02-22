Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sadece binaları yıkılmasına neden olmadı, aynı zamanda birçok kütle hareketine, kaya düşmesine ve çamur akıntısına neden oldu.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sadece binaları yıkılmasına neden olmadı, aynı zamanda birçok kütle hareketine, kaya düşmesine ve çamur akıntısına neden oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde sadece binalar yıkılmadı. Yollar, araziler ve dağlar yerinden oynadı. Meydana gelen depremde zemin sıvılaşması ile birlikte zemin yayılması, heyelanlar ve kaya düşmesi gibi çok farklı olaylarda depremin etkilerini ortaya koymak için 5 kişilik ekibi ile saha çalışmalarına başlayan Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, “6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden sonra arazide meydana gelen deformasyonlarda incelemek üzere 5 kişilik bir ekiple saha çalışmalarına başladık. Malatya ve Doğanşehir arasında kalan bölgedeyiz. Bu bölgede depremin etkisi ile açığa çıkan enerji ile karmaşık gıpta hareketi meydana gelmiş. Zemin sıvılaşması ile birlikte zemin yayılması heyelanlar kaya düşmesi gibi çok farklı olaylarda depremin etkilerini ortaya koymak için oldukça ilginç veriler sunmakta ve bu aynı zamanda açığa çıkan enerjinin boyutlarını ifade etmek adına farklı bir değerlendirme sunuyor. Sadece depreme odaklanmayıp aynı zamanda deprem ile birlikte meydana gelen hareketler değerlendirilmeli” dedi.