Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Karapınar beldesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikası, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 5 bine yakın battaniye, 4 bine yakın bere, polar ve 8 bin adet pançoyu deprem bölgesine göndererek destekte bulundu. Şimdi ise uyku tulumu üretimine geçildi.

‘Asrın Felaketi’ sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor. Tekstil fabrikasında kadınlı erkekli dikilen uyku tulumları, yardım tırlarıyla deprem bölgesine gönderiliyor. Karapınar beldesinde 2 üretim yeri bulunan 54 yaşındaki Gökhan Gözbaşı, gücünün yettiğince afetzedelere yardımda bulunduklarını söyledi.

Fabrikanın yüzde 95’inin kadın işçiden oluştuğunu söyleyen Gökhan Gözbaşı, “3 seneyi aşkın buradayız ama Laya Art olarak 1 buçuk senedir faaliyet göstermekteyiz. Bu zaman zarfında kendi çapımızda çok ciddi yatırımlar yaptık. Ve meyvelerini almaya başladık. Türkiye’nin kurumsal firmaları, mağazalar zinciri olan bir çok firmayla partnerlik yaptık. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’ne bile elyaflı ve dolumlu olarak montlar üretiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerin uyku tulumlarını ürettik. Daha bir çok şeye imza attık. Bölgemizde tekstil firmaları var ama genel iç çamaşırı, bayan kıyafeti üzerine. Bizim yelpazemiz daha geniş. Mont ve uyku tulumu spesifik ürünler bu bazda bölgede tekiz" dedi.

“Battaniye, bere, polar ve panço dikerek deprem bölgesine acil gönderdik”

Gökhan Gözbaşı, depremin olduğu günün sabahında acil üretime geçtiklerini söyleyerek “Ülkemiz bir deprem ülkesi. Allah kimseye yaşatmasın. Çok ciddi bir felaketle karşı karşıyayız. Deprem olduğu zaman İstanbul’daydım. Sabah ne yapabilirim diye düşündüm. Hemen Karapınar’a geri döndüm. Yaptığımız toplantıda soğuk hava şartlarını göz önüne alarak mevcutta bulunan polarlarımızı keserek dikime başladık. Tahmini 5 bine yakın battaniye ile hazırda bulunan TSK için yapmış olduğumuz ve artan 3-4 bin bere vardı. Hepsini en kısa sürede hazır edip, kendi bünyemizden Kahramanmaraş ve Hatay bölgesine sevk ettik. Daha sonra iş ortaklarımızdan Nona Tak Tekstil ve çeşitli firmaların desteği ile panço yapımına başladık. Elyaflı, su geçirmez ve soğuktan koruma maksatlı 8 bin adet bedelsiz şekilde pançolarımızın işçiliğini yapıp mamul hale getirip deprem bölgesine sevk ettik” dedi.

“Yaklaşık 20 bine yakın uyku tulumu ve battaniye gönderdik”

Ortakları ile beraber uyku tulumu üretimine başladıklarını anlatan Gökhan Gözbaşı, “İş ortaklarımızla beraber AFAD’ın bize vermiş olduğu uyku tulumlarına başladık. Yaklaşık 20 bine yakın battaniye ve uyku tulumu yaparak sevk ettik ve üretimimiz hala devam etmektedir. Gücümüz nispetinde elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ama tabi bunlar güç meselesi. Birilerinin çalışması gerekiyor ki bu ülke tekrar ayağa kalksın, yaralar sarılsın. Bizde kenetlendik bir aile olarak elimizden geleni yapıyoruz. Çorbada bir nebzede olsa tuzumuz olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

Deprem bölgesi için su geçirmeyen eksi 15 santigrat dereceye dayanıklı uyku tulumu başta olmak üzere çok sayıda ürün hazırladıklarını anlatan Gökhan Gözbaşı, “Dikilen uyku tulumlarımızın kenarlarına halkalar yaptık. İçine ek olarak konulan battaniyeyi buralara takıyoruz. Böylelikle ısı derecesini arttırabilir yada seyyar battaniye olarak kullanabilir. İkisini bir arada gönderiyoruz. Finalde uyku tulumlarımızı çantaların içine koyarak deprem bölgesine gönderiyoruz" ifadelerine yer verdi.