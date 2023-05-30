Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Çağlar Jaicks, deprem felaketinin ardından 04.17 olan deprem saatinde uyanma vakalarının arttığını söyledi.

Tüm ülkeyi derinden sarsan ve yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında hem afete maruz kalanlarda hem de dolaylı yoldan etkilenenlerde kaygıya bağlı uyku bozukluğu şikayetleri arttı. Deprem kaygısı yaşayanlar özellikle afetin gerçekleştiği 04.17’de uyanmaya ve uyanık kalarak muhtemel bir depreme ayakta yakalanmaya çalışmaya başladı.

“Uyku bozuklukları var”

Medical Park Seyhan Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Çağlar Jaicks, deprem sonrası kaygıya bağlı uyku bozukluğu şikâyetlerinin arttığını belirterek açıklamalarda bulundu.

Uzman Dr. Jaicks, “3 ay önce yaşadığımız depremden bu yana çok ciddi boyutta kaygı bozuklukları gözlemliyorum. Buna eşlik eden uyku bozuklukları, motivasyon bozuklukları ve konsantrasyon kaybı var. Üniversite sınavına hazırlanan ergenlerde ‘Neden ders çalışıyoruz ki?’ gibi bir anlam kaybı var. Buna eşlik eden uyku bozukluğu da görüyorum” ifadelerini kullandı.

“Çok aydınlıkta oturulmamalı”

Deprem saatinde uyanan insanların çok ciddi uyku bozukluğu yaşadığını ifade eden ve tavsiyelerde bulunan Jaicks, “Deprem gece 04.17’de olmuştu. Ancak istatistiksel olarak bakıldığında depremler genelde gündüz saatlerinde olmuş hep. İnsanlar deprem saatinde uyanıyor, bunun da nedeni deprem olursa yatağımda yakalanmayayım düşüncesi. Fakat bunun genel anlamda uzun süreli zararları daha fazla da olabilir. Uyumayan bir kişi hayattan keyif alamama, doğru düşünememe gibi sorunlarla karşı karşıya kalacaktır. Düzenli bir uyku genel sağlık için çok önemli. Bunun için manevi destek alınabilir, uyku hijyenine dikkat edilebilir. Geç saatlerde çay ve kahve çok fazla tüketilmemi. Çok aydınlıkta oturmamak gerekiyor. Uyku hijyenine dikkat edilmesine rağmen halen uyku bozukluğu varsa destek alınabilir” ifadelerini kullandı.

“Beyindeki kayıt bölgesi kayıtlama yapıyor”

Deprem saatinde uyanmanın beynin travmayı kodlaması nedeniyle olduğunu dile getiren Jaicks, “Böyle birçok vaka var. Bunun da nedeni beynin o travmayı kodlaması. Beyindeki kayıt bölgesi kayıtlama yapıyor. Gece 04.17’de kayıt olduysa her zaman o saatte uyanmaya neden oluyor. O saatte uyanan insanlar eğer uyanık olursam bina yıkılırsa kaçabileyim veya hareket edebileyim diye düşünüyor. Böyle bir depremin bir daha yaşanma ihtimalinin düşük olduğunu söylemeliyim istatiksel olarak. O yüzde kişilerle terapi şeklinde iletişim çok önemli” diye konuştu.