Kocaeli’de deprem riskine karşı toplumun bilinç düzeyinin artırılması ve olası afetlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla "Deprem, Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı" düzenlenecek. Çalıştay sonunda konuşmacıların bildirileri kitap olarak yayımlanacak.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA); Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu organizasyonuyla Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) ev sahipliği ile 7 Ekim tarihinde "Deprem, Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı" düzenlenecek. Çalıştayda, deprem riskine karşı toplumun bilinç düzeyinin artırılması ve olası afetlere karşı hazırlıklı olunması, deprem riski altındaki yapıların, alanların, modern, dayanıklı şehircilik anlayışıyla yeniden yapılandırılması konusu ele alınacak. Ekolojik dengeyi koruyarak, enerji verimliliği ile çevre dostu uygulamaların kentsel dönüşüm projelerine entegre edilmesi amacıyla organize edilen çalıştayda, mevcut durumun değerlendirilmesi ile önerilerde bulunulacak. Çalıştay sonunda konuşmacıların bildirileri kitap olarak yayımlanacak.