Körfez Ticaret Odası ve Kocaeli Üniversitesi iş birliği ile yapılacak deprem konulu panel için toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Gümüş ve yönetim kurulu üyeleri Ayşe Hacet Aşar, Osman Akova katıldı. Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Müteahhitler Birliği yöneticileri de toplantıya katılım sağladı. Yapılacak panelde, afet yönetimi, performans analizi, kentsel dönüşüm, güçlendirme gibi alternatif konu başlıklarına yer verilmesi konuşuldu.