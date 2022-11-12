Düzce(İHA) – 12 Kasım Düzce depreminde hayatını kaybeden yüzlerce canın yanı sıra, binlerce bina da yıkılarak insanlara mezar oldu. Üzerinden geçen 23 yılın ardından Düzce depremi, inşaat sektöründe önemli bir dönüm noktası oldu. İnşaat firması sahibi Metin Şişman, Düzce depreminin inşaat sektöründe deprem öncesi ve sonrası olarak ayrıldığını belirterek, ciddi kalite farkının meydana geldiğini söyledi.

Düzce(İHA) – 12 Kasım Düzce depreminde hayatını kaybeden yüzlerce canın yanı sıra, binlerce bina da yıkılarak insanlara mezar oldu. Üzerinden geçen 23 yılın ardından Düzce depremi, inşaat sektöründe önemli bir dönüm noktası oldu. İnşaat firması sahibi Metin Şişman, Düzce depreminin inşaat sektöründe deprem öncesi ve sonrası olarak ayrıldığını belirterek, ciddi kalite farkının meydana geldiğini söyledi.

Düzce’yi yerle bir eden 12 Kasım depreminin üzerinden 23 yıl geçti. Depremle birlikte Türkiye genelinde inşaat sektörü ciddi tedbirler aldı. Resmi rakamlara göre 23 yıl önce Düzce depreminde hayatını kaybeden 845 kişi ile yaralanan 4 bin 948 kişi, yıkılan 15 bin 389 bina ve iş yerinin altında can verdi. Yaşanılan felaketin ardından inşaat sektöründe can kaybının önüne geçilmesi için ciddi adımlar atıldı.

Düzce’de faaliyet gösteren Yekta İnşaat Firması sahibi Metin Şişman, 12 Kasım Düzce depreminin ardından inşaat sektöründe yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi. Henüz 17 Ağustos depreminin yaraları sarılmadan Düzce’de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremle kentin adeta yerle bir olduğunu hatırlatan Şişman, "Deprem gibi afetler unutulmamalı. Çok duyarlı olmamız gerekiyor. Düzce depreminin üzerinden 23 yıl geçmiş olmasına rağmen halen o afetin izleri halen görülmekte. Biz inşaat firmaları sahiplerinin de bu sorumluluğu almamız gerektiğine inanıyorum. Deprem sonrası yapılan binalarımız çok sağlam. Kaliteli ve sağlam binalar yapıldığına inanıyorum. Yapı denetim firmaları, müteahhitlerimiz inşaatları daha fazla kontrol etmeli ve yerinde incelemesi gerekiyor. Çünkü Düzce fay hattı üzerinde ve bu unutulmamalıdır. Bugün bütün bu sektörün paydaşları çiziminden yapımından statiğinden mimarisine kadar hepimiz elimizi taşın altına koyarak bu bilinçle hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum. Yapı denetim ile birlikte binalarda kontrol edilebilirlik ve sağlamlık noktasında belli bir ivmeye geldik. Yeterli değil henüz ama gittikçe bütün sıkıntılarımızı da gidereceğiz” dedi.

“Deprem inşaat yapımında fark oluşturdu”

Depremin ardından inşaat sektöründe bilinç oluştuğunu belirten Metin Şişman, deprem öncesindeki yapılarla deprem sonrası yapılan yapılar arasında hem beton hem de kullanılan demir açısından ciddi fark oluştuğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Deprem öncesi kullanılan beton kalitesiyle deprem sonrası kullanılan beton kalitesi arasında ciddi manada fark var. Ayrıca deprem öncesi ve sonrasında demirin kalitesi ile tonajı arasında da çok fark var. Kıyaslanmayacak derecede kalitemiz artmış durumda. Önemli olan fazla demir kullanmak falan da değil, demiri doğru yerde kullanmak. Bu manada gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki inşaatlarda kalite çok arttı.”

Deprem inşaat yapmayı öğretti

Metin Şişman, Düzce depreminin inşaat sektöründe öğretici olduğunu belirterek, “Deprem kesinlikle inşaat yapmayı öğretti. Bugün hepimiz projeyi çizdirirken ne kadar az demir kullanıldığı değil olacak olan bir depreme binamızın dayanma gücü ve ne kadar sağlıklı olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Her şerde bir hayır vardır. Bize ciddi manada inşaatçılığı öğretti diyebiliriz” diye konuştu.