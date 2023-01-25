MUĞLA (İHA) – Akdeniz’de meydana gelen 5.4 şiddetindeki deprem Aydın ve Muğla merkez ve ilçelerinde de hafif şekilde hissedildi.

MUĞLA (İHA) – Akdeniz’de meydana gelen 5.4 şiddetindeki deprem Aydın ve Muğla merkez ve ilçelerinde de hafif şekilde hissedildi.

AFAD verilerine göre saat 15.37’de 5.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 41.08 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Aydın ve Muğla merkez ve ilçelerinde de hafif şekilde hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.