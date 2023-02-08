Bilecik Osmaneli Belediyesine bağlı ekipler Osmaniye’deki deprem bölgesine destek olmak için yola çıktı.

Bilecik Osmaneli Belediyesine bağlı ekipler Osmaniye’deki deprem bölgesine destek olmak için yola çıktı.

İlçeden 2 iş makinesi, 1 kamyon, 1 kamyonet, 1 hasta nakil aracı, 28 adet her biri 15 kişilik çadır, battaniye, makine ve ekipmanlar ile arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için yola çıktı. Bunların dışında 2 iş makinesi daha yola çıkacağı bildirildi. Osmaneli halkının büyük bir katılımla sağladığı giyim ve gıda malzemeleri de deprem bölgesine kaymakamlık ve valiliğin aracı ile ulaştırılacak. Vatandaşların sağladığı yardımları Balaban Meydanı’ndaki gençlik merkezinde toplanmaya devam ediyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ekiplerin yola çıkması ardından, “Bugün kan bağışına yüzün üzerinde kardeşimiz katıldı. Kan ihtiyacı olduğunda yine halkımıza duyuracağız. Osmaneli halkına deprem felaketinin etkilerini azaltacak yardımları ve gönülden destekleri için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.