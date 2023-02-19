Adıyaman’da deprem sebebiyle çok sayıda mezar zarar gördü. Bazı mermer mezarlar devrilirken, mezar taşları da kırıldı.

Adıyaman’da deprem sebebiyle çok sayıda mezar zarar gördü. Bazı mermer mezarlar devrilirken, mezar taşları da kırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman’da kabristanlar da tahrip oldu. Deprem sebebiyle il merkezinde bulunan Adıyaman Şehir Mezarlığındaki çok sayıda kabir zarar gördü. Mermer mezarlar devrilirken, bazı taş mezarlar çöktü, mezar taşları da yerinden sökülerek kırıldı.