Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde bulunan Gençlik Merkezine yerleştirilen depremzedeleri ziyaret eden jandarma ekipleri hem acıları paylaştı hem de çocuklara hediyeler dağıtarak oyunlar oynadı.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde bulunan Gençlik Merkezine yerleştirilen depremzedeleri ziyaret eden jandarma ekipleri hem acıları paylaştı hem de çocuklara hediyeler dağıtarak oyunlar oynadı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından deprem bölgesinden Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan gençlik merkezine yerleştirilen vatandaşlar ziyaret edildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı olarak daima yanlarında olduklarını ve acılarını paylaştıklarını ileten ekipler, depremden etkilenen çocuklara oyuncak, çikolata gibi hediyeler dağıtıp, oyunlar oynanarak güzel vakit geçirmelerini sağladı.