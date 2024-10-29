DÜZCE (İHA) – Orman Genel Müdürlüğü tarafından Hatay’da yapılacak olan personel lojmanlarının odunları Düzce’den bölgeye gönderildi.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar gören Hatay’da ki Orman Bölge Müdürlüğü’nün lojmanları yeniden yapılmaya başlandı. Binanın ahşaptan yapılması için çalışmalar yapılırken, odunları ise Düzce’den gönderiliyor. Bu çerçevede Orman Bölge Müdürlüğü personelinin barınma ihtiyaçlarını gidermek için startı verilen lojmanlar için tahsisi yapılan tomrukların sevki öncesi denetleme çalışmaları gerçekleştirildi. Orman Genel Müdürlüğünce görevlendirilen komisyon üyeleri ve Düzce Orman İşletme Müdürlüğü denetim komisyonu üyeleri, tomruk halde iken biçilen, fırınlanan ve silinerek yapısal ahşap halini alan 2’inci sınıf keresteler, nakledilmeden önce sıkı bir denetim ve teste tabii tutularak bir kez daha incelendi. İlk parti yapısal ahşabın hazırlıklarının tamamlanmasının ardından önümüzde ki haftalarda sevkiyat sürecinin başlayacağı belirtildi.