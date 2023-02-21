Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Başkanı yaşanan deprem felaketlerine ilişkin "2001 öncesi inşa edilen binaların yüzde 99’u riskli" dedi.

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Başkanı yaşanan deprem felaketlerine ilişkin "2001 öncesi inşa edilen binaların yüzde 99’u riskli" dedi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından vatandaşlar yapı denetim kuruluşlarına akın etti. Binalarının güvenli olup olmadığını öğrenmek için yapı denetim firmalarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, oturdukları binanın depreme karşı dayanıklı olup olmadığını riskli yapı tespiti ve performans analizi ile öğreniyor. Yapı Denetim Kurumları Birliği Başkanı Tayfun Gücenmez ise vatandaşların nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

“Binanız yapı denetimliyse yüzde 99 üzerinde rahat olun”

Vatandaşların ilk etapta neler yapması gerektiğini bildiren Yapı Denetim Kurumları Birliği Başkanı Tayfun Gücenmez, “Burada yapı denetim talepleri değil de binaların durumlarıyla alakalı kamuoyunda sorgulama başladı. Yapı denetimlerinde binalarımızda her ne kadar sıkıntı yaşansa da, kullanma izin belgesi aldıysanız, binanız yapı denetimliyse yüzde 99 üzerinde rahat olun” diye konuştu.

“Binalarınızın imar barışından yararlanmadığına emin olun”

Binaların imar barışı projesi çerçevesine girmediğine dikkat edilmemesi gerektiğini bildiren Gücenmez, “Binalarınızın imar barışından yararlanmadığına emin olun, kolonlarının kesilmediğinden emin olun. Burada dükkan katları varsa dükkan katlarının duvarlarıyla oynanmadığından emin olun. Biz genellikle bu tip yönlendirmeler yapıyoruz. Vatandaşlarımızın binalarını kontrol ettirmeleri gerekiyorsa İnşaat Mühendisleri Odasına bağlı statik bürolardan ya da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza bağlı kentsel dönüşüm bürolarından yardım alabilirler. İnsanlar binalarının depreme dayanıklı olup olmadığı ile ilgili yoğun şekilde sorgulamalar yaşıyorlar” ifadelerini kullandı.

“2001 öncesi inşa edilen binaların yüzde 99 oranında riskli olduğunu söyleyebiliriz”

Eski binaların günümüzde yapılan binalara göre daha dayanıksız olduğunu belirten Gücenmez, “2001 öncesi inşa edilen binaların yüzde 99 oranında riskli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bugüne kadar kentsel dönüşüm ile ilgili yapılan çalışmalarda bu net bir şekilde görülüyor. Vatandaşlarımız şu şekilde düşünmeliler: ’Bizim binamız eski, ekonomik ömrünü tamamlamış, yenilememiz gerekiyor, bununla ilgili nasıl bir yol izlemeliyiz?’ Bir başka yöntem olarak da dairelerinin biraz küçültülmelerine karar verip depreme dayanıklı binalarda oturmaları da bizim tavsiyelerimiz arasında. Maalesef ekonomik anlamda fedakarlıklar yapılmadan bu sıkıntılar giderilmiyor. Maliklerin ortak bir şekilde karar alıp bu sürece başlamaları gerekiyor” açıklamasında bulundu.