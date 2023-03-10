Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından diğer illerde tedirgin olan vatandaşlar tedbir maksatlı çadır, uyku tulumu ve benzeri ürünleri satın almak için mağazalara adeta akın etti.

Kahramanmaraş’ta yaşanan ve tüm Türkiye’yi yasa boğan depremler, doğal afetlerin acı bir gerçek olduğunu yaşattığı kayıplarla herkese yeniden hatırlattı. Yıkım 11 ilde yaşansa da manevi olarak 81 ili etkileyen depremlerin ardından vatandaşlar kendi tedbirlerini almaya başladı. Sivas’ta yaşayan vatandaşlar ise depremin ardından hayati bir ihtiyaç olduğu anlaşılan çadır, uyku tulumu ve mat gibi barınmamayı kolaylaştıracak malzemelere ilgiyi arttırdı. Yaşanan depremler öncesinde doğaseverler tarafından sıkça tercih edilen ürünler artık keyfi maksatlardan ziyade temel ihtiyaç olarak görülmeye başlandı.

Deprem korkusu satışları arttırdı

İşletmeci Alper Erdinç, insanlar depremin tedirginliğiyle çadır ve uyku tulumu gibi ürünlere yönelmeye başladığını söyleyerek, "Depremde insanlarımız akın akın yardım için koştular. Oldukça bir çadır, uyku tulumu ve mat talep eden oldu. Biz de elimizden geldiği kadar destek olduk. İnsanlar depremin tedirginliği olsa gerek bu tarz ürünlere yönelmeye başladı. Uyku tulumu ve çadır bu ara satışları biraz hareketli. Deprem döneminde bulamadık. Biraz zorluk yaşadık. Elimizdekini de bitirdik ama şu anda mevcudumuzu tamamladık. Talep eden oldukça fazla. Normal de kampla uğraşanlar ve balıkçılıkla uğraşanlar bu tarz ürünleri alır ama temel ihtiyaç olduğunu anladı insanlar. Ürünlerin bulunması gerektiğini, çadırın, uyku tulumunun ve matın aslında her evde bulunması gerekiyor. Talep davam ediyor. Ben de kendim için konuşayım. Tedirginlik olduğu için ben de evimde bulunsun diyerek çadırımı, uyku tulumumu falan aldım” diye konuştu.