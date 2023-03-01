Bilecik’te düzenlenen ‘Türkiye’nin Deprem Gerçeği ve Bilecik İlinin Depremselliği’ konulu konferansta koltukların büyük bölümü boş kaldı.

Bilecik’te düzenlenen ‘Türkiye’nin Deprem Gerçeği ve Bilecik İlinin Depremselliği’ konulu konferansta koltukların büyük bölümü boş kaldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde, Bilecik Belediyesi ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası işbirliğinde gerçekleştirilen konferansa katılan vatandaşlar depremle ilgili merak ettiği sorulara cevap buldu. Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Can Ayday’ın sunum gerçekleştirdiği konferansta, Türkiye’de deprem gerçeği anlatıldı.

"Şehrimizin ve ülkemizin bu tür büyük felaketleri bir daha yaşamaması için çalışmalarımızı gerçekleştirecek ve böylesi acıların bir daha yaşanmaması için gayret göstereceğiz"

Konferans sonrası söz alan Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı; “6 Şubat tarihinde yaşanan ve 11 ilimizi etkisi altına alan depremin, oluşan ihmaller sonucu nasıl büyük kayıplara yol açtığını tüm gerçekliğiyle hepimiz gördük. Şehrimizin ve ülkemizin bu tür büyük felaketleri bir daha yaşamaması için çalışmalarımızı gerçekleştirecek ve böylesi acıların bir daha yaşanmaması için gayret göstereceğiz” dedi.

Koltukların büyük oranda boş kaldığı konferansa Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, İYİ Parti İl Başkanı Yusuf Paçacı, Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ile vatandaşlar katılım sağladı.