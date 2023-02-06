Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem ve ardından meydana gelen artçılar, Hatay’ın İskenderun ilçesinde büyük yıkıma yol açtı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem ve ardından meydana gelen artçılar, Hatay’ın İskenderun ilçesinde büyük yıkıma yol açtı.

Depremle birlikte yüksek binaların yanı sıra kamu binalarının da hasır gördüğü İskenderun’da eski devlet hastanesi de yıkıldı. Ekiplerin seferber olduğu ilçede çok sayıda kişi enkaz altından çıkarılırken, bazılarının ise cansız bedenine ulaşıldı. İlçedeki arama kurtarma çalışmaları devam ederken, enkaz altındakilere ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi.