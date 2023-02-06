Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki deprem, Hatay merkez ve ilçelerinde de büyük yıkıma neden oldu. Merkez ve ilçelerde onlarca bina yıkılırken, yüzlercesi hasar gördü, çok sayıda kişi göçük altında kaldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki deprem, Hatay merkez ve ilçelerinde de büyük yıkıma neden oldu. Merkez ve ilçelerde onlarca bina yıkılırken, yüzlercesi hasar gördü, çok sayıda kişi göçük altında kaldı.

Deprem nedeniyle Hatay merkez ve ilçelerinde çok sayıda bina yıkılırken, bir çoğu da hasar gördü. Yıkılan binalarda devam eden arama-kurtarma çalışmalarında çok sayıda kişinin cansız bedenine ulaşılırken, yaralı kurtulanlar hastanelerde tedavi altına alındı. Kentte deprem dolayısıyla devlet hastanelerinin yanı sıra çok sayıda kamu kurumu da zarar gördü. Deprem, bölgedeki alt yapı ile birlikte iletişim ve enerji hatlarına da zarar verdi. Yollardaki göçükler nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, telefonla iletişim kurmak da oldukça güçleşti.

Günün ağarmasıyla birlikte depremin boyutunun gözler önüne serildiği şehirde vatandaşlar ve tüm ekipler seferber edilirken, bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına da devam ediliyor. Çalışmalara askeri personel de destek veriyor.

Öte yandan Dörtyol ilçesinde kaymakamlık ve ilçe milli eğitim müdürlüğünce park, pazar yeri ve okul bahçelerinde bekleyen vatandaşlara çorba dağıtımı yapılıyor. İlçede 6 binanın yıkıldığı bildirildi.