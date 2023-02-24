Deprem felaketinde binalardaki hasar tespitinin tamamlanmasının ardından Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) ev sahibine ödediği tazminat ile ilgili bilgi veren Avukat Cem Duman, “Zorunlu Deprem Sigortası bulunan yapılar için DASK, maddi hasara yönelik ev sahibi olan sigortalıya 640 bin TL üst sınırına kadar tazminat öder. Konutun bedeli çok yüksek bile olsa, tüm bedeli DASK tarafından karşılanmaz, üst sınır belirlenmiştir” dedi.

Deprem felaketinde binalardaki hasar tespitinin tamamlanmasının ardından Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) ev sahibine ödediği tazminat ile ilgili bilgi veren Avukat Cem Duman, “Zorunlu Deprem Sigortası bulunan yapılar için DASK, maddi hasara yönelik ev sahibi olan sigortalıya 640 bin TL üst sınırına kadar tazminat öder. Konutun bedeli çok yüksek bile olsa, tüm bedeli DASK tarafından karşılanmaz, üst sınır belirlenmiştir” dedi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Hatay’ın Defne ve Samandağ ilçelerinde 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. “Asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin ardından 11 ilde büyük yıkım meydana gelirken, 41 binin üzerinde can kaybı olduğu açıklandı. Enkazdan sağ olarak çıkarılan binlerce yaralı ise hastanelerde tedavi altına alındı.

“Konutun bedeli çok yüksek bile olsa tüm bedeli DASK tarafından karşılanmaz”

Afetzedeler depremin yaralarını sarmaya çalışırken, Avukat Cem Duman Zorunlu Deprem Sigortası bulunan binalar için Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) ev sahibi olan sigortalıya belirli bir üst sınıra kadar tazminat ödediğini kaydetti. Depremde hasar gören binalara ilişkin tazminat ödemelerinin hasar tespiti sonrasında en geç 30 gün içinde yapıldığını söyleyen Duman, “Zorunlu Deprem Sigortası bulunan yapılar için Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), depremden dolayı meydana gelen maddi hasarlara yönelik 25 Kasım 2022’den itibaren 640 bin TL üst sınırına kadar olmak üzere, ev sahibi olan sigortalıya tazminat öder. Afet Sigortaları Kanunu madde 13’e göre ‘Zorunlu Deprem Sigortası bulunan ve deprem nedeniyle hasar gören binalara ilişkin tazminat, gerekli bilgi ve belgeler ile hasar tespitinin tamamlanmasını müteakip en geç otuz gün içinde ödenir.’ Dolayısıyla depremden önce yaşanılan konutun bedeli çok yüksek bile olsa, tüm bedeli DASK tarafından karşılanmaz, üst sınır belirlenmiştir” diye konuştu.