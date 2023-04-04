Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren amatör telsizcilerin, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde arama kurtarma ekiplerine telsizleriyle muhabere desteği sağladığı öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta kendi aralarında oluşturdukları grupla amatör telsizcilerinden oluşan gönüllü 20 kişi de , 6 Şubat depreminin hemen ardından harekete geçti. 5 kişilik grup İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezine gelerek telsiz muhaberelerine destek oldu. Diğer telsizciler ise sahada koordine halinde arama kurtarma ekiplerine yönlendirme yaptı.

Amatör telsizci Çağlar Akbulut, “Biz amatör telsizciler olarak amatör ruhuna sahip arkadaşlarımız ile beraber hızlı bir şekilde organizasyonu sağlayıp AFAD, 112, valilik ve belediyeler olmak üzere ihtiyaç olan bütün kurumlara arkadaşlarımızı yönlendirdik. Kalan arkadaşlarımızı da sahaya çalışmalara bıraktık. Kurumlar arası iletişimden tutun da, iş makinesi, ambulans, cenaze araçlarının sevki araçların yakıt ihtiyaçları kayıp vakaları ve yardım malzemelerinin dağıtımı ve koordinesi gibi benzer faaliyetlerde görev aldık. Özellikle bir kulağımız telsizde, bir kulağımız da çalışmalarda idi. Sürekli gelen canlı haberlerine yöneldik. Her canlı haberi geldiğinde bir mutluluk ve her ölüm haberi geldiğinde ise ayrı bir hüzün kapladı içimizi” dedi.

Telsizcilerden Mustafa Can Azaplıoğlu ise, “Ben de haber merkezine konuşlandım. Sahadan gelen bilgileri emniyet müdürlüğünün telsiz kalanlarına aktardık. Oradan da gerekli ekipler yönlendirildi. Bizimle beraber 10 şehirden de koordineli bir şekilde arkadaşlar gelerek onlar da bizlere destek oldular” ifadelerini kullandı.